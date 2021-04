గుండెపోటుతో నటుడు అమిత్ మిస్త్రీ కన్నుమూత

ముంబయి : ప్రముఖ నటుడు అమిత్ మిస్త్రీ(47) గుండెపోటుతో శుక్రవారం ఉదయం కన్నుమూశారు. అమిత్ మిస్త్రీ గుజరాతీ, బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు. అంధేరీలోని తన ఇంట్లో తీవ్ర గుండెపోటుకు గురైన అమిత్ మిస్త్రీని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే అమిత్ తుదిశ్వాస విడిచినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఇటీవల అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో వ‌చ్చిన బాండిష్ బాండిట్స్ వెబ్‌సిరీస్‌లోనూ అమిత్ మిస్త్రీ న‌టించారు. క్యా కహ‌నా, ఏక్ చాలీస్ కీ లాస్ట్ లోక‌ల్‌, 99, షోర్ ఇన్ ద సిటీ, య‌మ్లా ప‌గ్లా దివానా తదితర సినిమాల్లో అమిత్ మిస్త్రీ నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు. అమిత్ మిస్త్రీ మృతిపై జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌, సుమీత్ వ్యాస్‌, కుబ్రా సైత్‌, రాజేష్ తైలాంగ్ తదితర బాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించారు. చిన్న వయస్సులోనే అమిత్ మిస్త్రీ చనిపోవడం ఆవేదనకు గురి చేస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వారు ప్రార్థించారు.

I am shattered .

Can’t believe this .

A dear friend , a brilliant actor on stage , tv & cinema Amit Mistry expired due to cardiac arrest today.

This is no age to go Amit

Speechless .

My Heartfelt condolences to his family .

ॐ शान्ति ! pic.twitter.com/jUpLzmZFiC

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) April 23, 2021