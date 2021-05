ముంబయి: క‌రోనా కారణంగా ప్రముఖ బాలీవుడ్ న‌టుడు బిక్ర‌మ్‌జీత్ క‌న్వ‌ర్‌పాల్(52) కన్నుమూశారు. ఇటీవల ఆయనకు కరోనా సోకడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పరిస్థితి విషమించి శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. బిక్ర‌మ్‌జీత్ క‌న్వ‌ర్‌పాల్ కరోనాతో చనిపోయినట్టు బాలీవుడ్ దర్శకుడు అశోక్ పండిత్ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపారు. రిటైర్డ్ ఆర్మీ మేజ‌ర్ అయిన బిక్ర‌మ్‌జీత్ 2003లో సినిమా నటుడిగా మారారు. పలు సినిమాలు, టివి సీరియళ్లు, వెబ్ సిరీస్ ల్లో ఆయన నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. బిక్ర‌మ్‌జీత్ క‌న్వ‌ర్‌పాల్ మృతిపై న‌టుడు నీల్ నితిన్ ముకేష్ తదితర సినీ ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించారు. స్పెష‌ల్ ఆప్స్‌, ఇల్లీగ‌ల్‌-జస్టిస్‌, ఔట్ ఆఫ్ ఆర్డ‌ర్‌, ఆప్‌కే క‌మ్రే మే కోయి రెహ‌తా హైలాంటి వెబ్ సిరీస్‌ల‌లో బిక్ర‌మ్ న‌టించారే. సాహో, ఘాజీ అటాక్‌, రాకెట్ సింగ్‌ తదితర సినిమాల్లో కూడా బిక్ర‌మ్‌జీత్ క‌న్వ‌ర్‌పాల్ నటించి మంచి నటుడిగా గుర్తింపు పొందారు.

Sad to hear about the demise of actor Major Bikramjeet Kanwarpal this morning due to #Covid.

A retired army officer, Kanwarpal had played supporting roles in many films and television serials.

Heartfelt condolences to his family & near ones.

ॐ शान्ति !

🙏

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 1, 2021