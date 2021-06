హైదరాబాద్ : ప్రముఖ నటుడు సోనూసూద్ కరోనా కష్టకాలంలో వేలాది మంది నిరుపేదలను ఆదుకుంటూ రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు. కరోనా పీడిత కాలంలో ఎంతో మందిని ఆదుకుంటున్న సోనూసూద్ కు ప‌ద్మ‌విభూష‌ణ్ ఇవ్వాలని ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు బ్ర‌హ్మాజీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప‌ద్మ‌విభూష‌ణ్ అవార్డుకు సోనూసూద్ అన్నివిధాల అర్హుడని బ్ర‌హ్మాజీ స్పష్టం చేశారు. ప‌ద్మ‌విభూష‌ణ్ ఫ‌ర్ సోనూసూద్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్‌ను రీ ట్వీట్ చేయాల‌ని ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా దేశ ప్రజలను కోరారు. బ్ర‌హ్మాజీ వ్యాఖ్యలపై సోనూసూద్ స్పందించారు. 135 కోట్ల మంది ప్రజల ప్రేమాభిమానాలే తనకు అతి పెద్ద అవార్డు అని, ఆ అవార్డును తాను ఇప్పటికే సంపాదించుకున్నానని సోనూసూద్ పేర్కొన్నారు. తనకు ప‌ద్మ‌విభూష‌ణ్ ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరిన బ్ర‌హ్మాజీకి సోనూసూద్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

The love of 135 crore Indians is my biggest award brother, which I have already received.🇮🇳

Humbled 🙏 https://t.co/VpAZ8AqxDw

— sonu sood (@SonuSood) June 11, 2021