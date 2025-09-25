Thursday, September 25, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమాస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

హీరో జయం రవికి షాక్.. అతడి ఇళ్లు వేలం

11
- Advertisement -
Jayam Ravi
- Advertisement -

చెన్నై: హీరో జయం రవి (Jayam Ravi) చిక్కుల్లో పడ్డారు. చెన్నైలోని ఆయన ఇంటిని బ్యాంకు అధికారులు వేలం వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన ఇంటికి సంబంధించిన రుణాలు చెల్లించకపోవడంతో బ్యాంకు అధికారులు ఇంటికి నోటీసులు అంటించారు. ఈ ఇంటికోసం ఓ ప్రైవేటు బ్యాంకు నుంచి రవి పెద్ద ఎత్తున అప్పు చేశారు. అయితే నెలవారీ వాయిదాలు చెల్లించపోవడంతో సుమారు రూ.7.60 కోట్లకు పైగా బకాయిలు ఉన్నట్లు నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. హీరో రవికి ఇప్పటికే బ్యాంకు అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నో రిమైండర్ లేఖలు పంపినట్లు సమాచారం. అయినా, ఆయన స్పందించకపోవడంతో ఇంటికి నోటిసులు అందించినట్లు కోలీవుడ్ మీడియా వెల్లడించింది.

Also Read : ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

- Advertisement -
Previous article
బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత
Next article
విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత

జగన్ సభకు వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలి: అయ్యన్న పాత్రుడు

విండీస్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు జట్టు ప్రకటన.. సీనియర్‌పై వేటు

హాట్ స్టిల్స్‌తో కుర్రాళ్ల మతిపోగొడుతున్న మేఘా శుక్లా

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారు: పయ్యావుల

విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

జగిత్యాలలో వెయిటర్ హత్య

వెంకట్ గౌడ్ కన్నుమూత… కెటిఆర్ సంతాపం

రైలు పైనుంచి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగం అద్భుతం

లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు..10 మందికి గాయాలు

ప్రేమపెళ్లి… యువకుడి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి… యువతిని ఎత్తుకెళ్లారు

గద్వాల్ లో ఆగి ఉన్న డిసిఎంను ఢీకొట్టిన బైక్: భర్త మృతి… భార్యకు తీవ్రగాయాలు

యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి బాలికలపై అత్యాచారం

గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

దసరా కానుకగా ‘పెద్ది’ సాంగ్?

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

భావోద్వేగాలు, శక్తి కలిసిన పాత్ర

గ్రూప్-1 నియామకాలకు హైకోర్టు గ్రీన్‌సిగ్నల్

‘అఖండ 2’ షూటింగ్ పూర్తి?

రైల్వే ఉద్యోగులకు 78 రోజుల బోనస్

మోడీ..ఫెయిల్

అరవింద్‌కుమార్ విచారణకు ఓకే

హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

పక్కదోవ పడుతున్న కొలీజియం

మంచుకొండల్లో హింసాగ్ని

రైతు ద్రోహి కాంగ్రెస్

హద్దుమీరితే కూల్చేయండి

డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్

మన పవర్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు:కల్వకుంట్ల కవిత

దసరాకు ‘మాస్ జాతర’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్…

నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కార్మికుల దాడి

బీహార్‌లో ఇబిసిల కోసం ప్రత్యేక చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ హామీ

బిసి రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు

ద్రోహం చేసినోళ్లే సుద్దులు చెబుతున్నారు: హరీశ్ రావు

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.