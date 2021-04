తిరుపతి : కరోనా పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దని ప్రముఖ నటుడు మంచు మోహన్ బాబు ప్రజలకు, తన అభిమానులకు సూచించారు. కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే, భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఆదివారం ఆయన తిరుపతిలో కరోనా టీకా రెండో డోసు వేయించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు విధిగా మాస్కులు ధరించాలని ఆయన సూచించారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించడంతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ఆయన చెప్పారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరు కరోనా టీకా వేయించుకోవాలని, టీకాపై ఎటువంటి అపోహలు పెట్టుకోవద్దని, టీకా తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ముప్పు వాటిల్లదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. మోహన్ బాబు ప్రస్తుతం ’సన్నాఫ్ ఇండియా‘ సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

Done with my 2nd dose. I urge everyone to take the vaccine. And wear your mask every time you step out of your home. pic.twitter.com/0cKiWrWg8l

— Mohan Babu M (@themohanbabu) April 25, 2021