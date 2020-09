గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ : మొక్కలు నాటిన నాగబాబు

హైదరాబాద్ : టిఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ కు దేశ నలుమూలల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. ఆయన ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని రంగాల ప్రముఖులు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని మొక్కలు నాటుతున్నారు. జ‌బ‌ర్థ‌స్ట్ క‌మేడియ‌న్ చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర విసిరిన చాలెంజ్‌ను మెగా బ్రదర్ నాగబాబు స్వీకరించి, మణికొండలోని తన నివాసంలో మొక్కలు నాటారు. ఇటువంటి మహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సంతోష్ కుమార్ కు నాగబాబు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తాను విసిరిన సవాల్ ను స్వీకరించి మొక్కలు నాటాలని ఆయన టివి నటులు భరణి, కలికి రాజ్ లను కోరారు. సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం మరింత మందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ ఎంతగానో మేలు చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Mega Brother @NagaBabuOffl accepted #GreenindiaChallenge 🌱 from Chammak Chandra and planted saplings at his home in #Manikonda.

Further nominated TV artists #Bharani and #KalikiRaj to continue the chain.

Specially thanked @MPsantoshtrs for this great initiative. 💚 pic.twitter.com/nZusFWzSil

