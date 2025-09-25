Thursday, September 25, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలు

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

4
- Advertisement -
- Advertisement -

ఎఐ మార్ఫ్‌డ్ ఫోటోలతో తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగిస్తున్నారంటూ నాగార్జున ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన వ్యక్తిగత ఇమేజ్ అడ్డం పెట్టుకుని బిజినెస్ చేస్తున్నారని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన కోర్టు ఆయనకు రక్షణ కల్పించేలా ఆదేశాలు ఇస్తామని వెల్లడించింది. తన ఇమేజ్ వాడుకుంటూ కొందరు ఎఐ మార్ఫ్‌డ్ ఫోటోస్, వీడియోలు క్రియేట్ చేసుకుని డబ్బులు చేసుకుంటున్నారని హీరో నాగార్జున తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ’యాక్టర్‌గా ఇప్పటికే ఆన్ లైన్‌లో ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను ఎఐ ద్వారా మార్ఫింగ్ చేసి నా ప్రతిష్టను దిగజారుస్తున్నారు. అసభ్యంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ దాని ఆధారంగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ఇది ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్‌గా యూట్యూబ్‌లో వీడియోలో అప్లోడ్ చేశారు.

సదరు వీడియోలు ప్రమోషన్లుగా వాడుతున్నారు. నా హ్యాష్ ట్యాగ్‌తోనే వీటిని మార్కెటింగ్ చేశారు. ఇండస్ట్రీలో నాకున్న ఇమేజ్‌ను ఇలా తప్పుడు మార్గంలో ఉపయోగించి నా వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బ తీస్తున్నారు. ఇలా అనుమతి లేని ఫోటోస్, కంటెంట్‌తో నా ఇమేజ్ ప్రమాదంలో పడింది.’ అంటూ పిటిషన్‌లో వెల్లడించారు. నాగార్జున తరఫు లాయర్ వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం ఆయనకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. రక్షణ కల్పిస్తామని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఎఐ వచ్చిన తర్వాత పెద్ద సమస్యగా తయారైందని జస్టిస్ తేజస్ కరియా అన్నారు. అయితే, గతంలో పలువురు సినీ ప్రముఖులు సైతం ఇదే అంశంపై హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. బాలీవుడ్ స్టార్స్ అమితాబ్ బచ్చన్, అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్యారాయ్, అనిల్ కపూర్, కరణ్ జోహార్ వంటి వారు న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

 

- Advertisement -
Previous article
సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు
Next article
కాళేశ్వరంపై సిబిఐ ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

ఐరాసలో చేదు అనుభవాలు.. సీక్రెట్ సర్వీస్ దర్యాప్తుకు ట్రంప్ ఆదేశం

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్.. భారత జట్టు ప్రకటన

ఓజి సినిమా టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

కాళేశ్వరంపై సిబిఐ ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభం

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?

మంత్రి కొండా సురేఖతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ భేటీ

భూభారతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపు

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం.. అధికారులకు సిఎం ఆదేశాలు..

‘ఒజి’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే.. మరీ అంత త్వరగానా..?

ఆ విషయంలో ‘ఒజి’ చిత్ర యూనిట్‌కి స్వల్ప ఊరట

‘పూరి’ గీసిన ‘చిరు’ చిత్రం.. ఆయనకెంతో స్పెషల్

వివిధ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం: కిషన్ రెడ్డి

బాలీవుడ్ డైలాగ్‌తో బుమ్రాపై సంజనా ప్రశంసలు

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

హీరో జయం రవికి షాక్.. అతడి ఇల్లు వేలం

బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత

జగన్ సభకు వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలి: అయ్యన్న పాత్రుడు

విండీస్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు జట్టు ప్రకటన.. సీనియర్‌పై వేటు

హాట్ స్టిల్స్‌తో కుర్రాళ్ల మతిపోగొడుతున్న మేఘా శుక్లా

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారు: పయ్యావుల

విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

జగిత్యాలలో వెయిటర్ హత్య

వెంకట్ గౌడ్ కన్నుమూత… కెటిఆర్ సంతాపం

రైలు పైనుంచి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగం అద్భుతం

లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు..10 మందికి గాయాలు

ప్రేమపెళ్లి… యువకుడి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి… యువతిని ఎత్తుకెళ్లారు

గద్వాల్ లో ఆగి ఉన్న డిసిఎంను ఢీకొట్టిన బైక్: భర్త మృతి… భార్యకు తీవ్రగాయాలు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.