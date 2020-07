కెటిఆర్ నిజమైన ప్రజానేత : ప్రకాశ్ రాజ్

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కెటిఆర్ నిజమైన ప్రజానేత అని విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ అన్నారు. ఆపత్కాలంలో ప్రజలకు అండగా ఉండి ఆయన నిజమైన ప్రజా నాయకుడిగా ఎదిగారని ప్రకాశ్ రాజ్ కొనియాడారు. కెటిఆర్ పుట్టిన రోజు వేడుకలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా శుక్రవారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకాశ్ రాజ్ సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా కెటిఆర్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కెటిఆర్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో వర్థిల్లాలని, ఆయన ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందించాలని ప్రకాశ్ రాజ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకాశ్ రాజ్ కెటిఆర్ కు సంబంధించిన ఓ ప్రత్యేక వీడియోను తన ట్విటర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా కెటిఆర్ కు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖుల నుంచి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి.

Hi dear friend @KTRTRS wish you the best on your birthday .. may you have many many more years of health and strength to realise you dreams. Thank you for everything pic.twitter.com/BpeHWjShfS

— Prakash Raj (@prakashraaj) July 24, 2020