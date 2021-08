నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కు గాయాలు

చెన్నయ్ : విలక్షణ నటడు ప్రకాశ్ రాజు షూటింగ్ లో జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు. కోలీవుడ్ స్టార్ ధనుష్ హీరోగా నటిస్తున్న ఓ సినిమాలో ప్రకాశ్ రాజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ చెన్నయ్ లో జరుగుతోంది. కీలక సన్నివేశాలను తీస్తున్న సమయంలో ప్రకాశ్ రాజ్ ప్రమాదానికి గురై గాయపడ్డారు. చేతితో పాటు పలు చోట్ల స్వల్ప గాయాలయ్యాయని కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం మేరకు తెలుస్తోంది. మంగళవారం సాయంత్రం ప్రకాశ్ రాజ్ కు హైదరాబాద్ లోని సన్‌షైన్‌ ఆసుపత్రిలో సర్జరీ చేయనున్నారు. సర్జరీ కోసం ఆయన హైదరాబాద్ కు చేరుకున్నారు. తనకు చిన్న ఫ్రాక్చర్‌ అయిందని, తాను బాగానే ఉన్నాని, అభిమానులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. తన సన్నిహిత మిత్రుడు డాక్టర్ గురవారెడ్డి సర్జరీ చేయనున్నారని ప్రకాశ్‌రాజ్‌ ట్విట్టర్‌లో తెలిపారు. ఇదిలాఉండగా తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ సినిమాలతో ప్రకాశ్ రాజ్ బిజీగా ఉన్నారు. త్వరలో జరిగే ’మా‘ ఎన్నికల్లో ఆయన అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన తన ప్యానెల్ ను ప్రకటించారు.

A small fall.. a tiny fracture.. flying to Hyderabad into the safe hands of my friend Dr Guruvareddy for a surgery. I will be fine nothing to worry .. keep me in your thoughts 😊😊😊🤗🤗🤗

