కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్ ను ప్రారంభించిన రానా దగ్గుబాటి

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ నటుడు రానా దగ్గుబాటి సౌత్ బే పేరుతో కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్ ను ప్రారంభించారు. కరోనా కారణంగా సినిమా పరిశ్రమ స్తంభించిపోయింది. థియేటర్లు మూతపడ్డాయి. దీంతో పలువురు ప్రజలకు వినోదం అందించేందుకు ఒటిటిలు, యూట్యూబ్ ఛానళ్లను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రానా సౌత్ బే అనే పేరుతో కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించారు. పది సెకన్ల నుంచి పది గంటల నిడివితో వివిధ భాషలకు సంబంధించిన కథలు ఈ యూట్యూబ్ చానల్ లో అందుబాటులో ఉంటాయి. క‌థలతో పాటు వార్తలు, యానిమేషన్‌, ఫిక్షన్‌ అంశాలకు సంబంధించిన స‌మాచారం కూడా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంచుతారు.

RANA'S #YOUTUBE CHANNEL… #RanaDaggubati ventures into content creation, launches #YouTube channel: #SouthBay… The platform will offer multilingual stories from 10 seconds to 10 hours… Will cover unscripted celebrity content, music, news, animation, fiction and more. pic.twitter.com/7Mw3WaXFZp

