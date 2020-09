ముంబయి : ప్రముఖ దర్శక,నిర్మాత , నటుడు శేఖర్ కపూర్ ఫిలిం అండ్‌ టెలివిజన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా సోసైటీ (ఎఫ్ టిఐఐ)కి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైనట్టు కేంద్రమంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ తెలిపారు. ఎఫ్ టిఐఐ అధ్యక్షుడిగా శేఖర్ కపూర్ ఎన్నికకావడం హర్షణీయమని మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సిినిమా పరిశ్రమలో శేఖర్ కపూర్ కు అపారమైన అనుభవం ఉందని, ఆయన అనుభవం ఎఫ్ టిఐఐ అభివృద్ధికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎఫ్ టిఐఐ అధ్యక్షుడిగా శేఖర్ కపూర్ ఎన్నిక కావడంపై సినీరంగ ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. మార్చి 3, 2023వరకు ఎఫ్ టిఐఐ అధ్యక్షుడిగా శేఖర్ కపూర్ పని చేస్తారు.

Happy to inform that renowned international film personality #ShekharKapur has been appointed as the President of FTII Society & Chairman of Governing Council of FTII.@narendramodi @shekharkapur pic.twitter.com/lARfoDW4b9

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) September 29, 2020