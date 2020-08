మెసేజ్ లకు స్పందించకుంటే… క్షమించండి : సోనూసూద్

ముంబయి : కరోనా కష్టకాలంలో సహాయం కోరే వారికి ఆపన్న హస్తం అందిస్తున్న నటుడు సోనూసూద్. కొన్ని వేల మంది వలస కార్మికులకు సహాయం చేసి ఆయన రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నారు. అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన సహాయం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కష్టంలో ఉన్న వేలాది మంది తమకు సహాయం చేయాలని ఆయన్ను కోరుతూ సోషల్ మీడియాలో మెసేజ్ లు పెడుతున్నారు. తనకు వేలాదిగా వస్తున్న మెసేజ్ లపై సోనూసూద్ స్పందించారు. తన నుంచి సహాయం కోరుతూ ఒక్క రోజులోనే`19000 ఫేస్ బుక్ మెసేజ్‌లు, 4812 ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మెసేజ్‌లు, 6741 ట్విటర్ మెసేజ్‌లు వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రతి రోజూ ఇంతే స్థాయిలో మెసేజ్ లు వస్తున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరి మెసేజ్ కు స్పందించడం అసాధ్యమని, అయినప్పటికీ తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నానని, ఎవరి మెసేజ్ కైనా స్పందించకపోతే తనను క్షమించాలని సోనూసూద్ కోరారు.

1137. mails.

19000. fb messages

4812. Insta messages

6741. twitter messages.

Today’s HELP messages.

On an average these are the number of requests I get for HELP. It is humanly impossible to reach out to everyone. I still try my best.

Apologies if I missed your message🙏

— sonu sood (@SonuSood) August 20, 2020