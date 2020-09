ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థులకు సోనూసూద్ స్కాలర్ షిప్ లు

ముంబయి : నటుడు సోనూసూద్ కరోనా కష్టకాలంలో వేలాది మంది వలస కార్మికులను ఆదుకొని రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు. అంతేకాదు చాలా మందికి ఉద్యోగాలను కలిపించేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పడు ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు ఆయన ముందుకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్ అందించేందుకు ఓ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్ లు ఇస్తానని ఆయన ప్రకటించారు. రెండు లక్షల లోపు వార్షిక ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన వారికి ఆయన ఈ స్కాలర్ షిప్ లు అందించనున్నారు. వీరు ఈ స్కాలర్ షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మెడిసిన్, ఇంజినీరింగ్, రోబోటిక్స్, ఎఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బిజినెస్ స్టడీస్, జర్నలిజమ్ తదితర వృత్తి విద్యా కోర్సులు చదువుతున్న వారు ఈ స్కాలర్ షిప్ కు అర్హులు అని సోనూసూద్ తెలిపారు. స్కాలర్ షిప్ ల కోసం scholarships@sonusood.me మెయిల్‌కు పది రోజుల్లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

Hindustaan Badhega Tabhi, Jab Padhenge Sabhi!

Launching full scholarships for students for higher education.I believe,financial challenges should not stop any one from reaching their goals.Send in ur entries at scholarships@sonusood.me (in next 10 days) & I will reach out to u🇮🇳 pic.twitter.com/JPBuUUF23s

— sonu sood (@SonuSood) September 12, 2020