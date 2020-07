సోనూసూద్ పెద్ద మనసు.. ట్వీట్ చేసిన 3గంటల్లోనే ట్రాక్టర్…

కాడెద్దులుగా మారిన యువతులను చూసి చలించిపోయిన సోనూసూద్

రాత్రికల్లా రైతు కుటుంబానికి ట్రాక్టర్ ఇప్పించాడు

ముంబై : కరోనా సమయంలో లాక్‌డౌన్ వల్ల వలస కార్మికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున తరుణంలో ఎంతో మందికి సాయం చేసి వార్తల్లో నిలిచారు ప్రముఖ నటుడు సోనూసూద్. తాజాగా ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లెకు చెందిన ఓ రైతును ఆదుకునేందుకు ముందుకొచ్చారు. తండ్రి వ్యవసాయ పనుల్లో కాడెద్దులుగా మారి సాయం చేస్తున్న ఇద్దరు కూతుళ్ల వీడియో చూసి చలించిపోయిన సోనూ సూద్ వెంటనే స్పందించారు. ఈ మేరకు తన ట్విటర్ ఖాతాలో.. రేపు ఉదయానికల్లా ఆ కుటుంబానికి రెండు ఎద్దులు ఇవ్వబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.

మరి కొద్దిసేటికే ఆయన మరోసారి స్పందిస్తూ వారికి కావాల్సింది ఎద్దులు కాదు.. ట్రాక్టర్ అని ప్రకటిస్తూ ఆదివారంనాడు రాత్రికల్లా వాళ్ల ఇంటికి ట్రాక్టర్ చేరేలా చేశారు. ఇకపై ఆ అమ్మాయిలు ఇద్దరు బాగా చదువుకోవచ్చంటూ ట్వీట్ చేశారు. అయితే ఖరీఫ్ సీజన్‌లో సేద్యం పనులు చేయడానికి ఆ రైతుకు కాడెద్దులు లేకపోవడంతో అతని ఇద్దరు కూతుళ్లే కాడెద్దులుగా మారారు. ఆ అమ్మాయిలు ఇద్దరు కాడి లాగడం, వెనుకనుంచి తల్లిదండ్రులిద్దరూ విత్తనాలు వేయడం సోషల్ మీడియా వైరల్‌గా మారింది. దీంతో ఈ వీడియో చూసిన సోనూసూద్ నేనున్నానంటూ వారికి సాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు.

This family doesn’t deserve a pair of ox 🐂..

They deserve a Tractor.

So sending you one.

By evening a tractor will be ploughing your fields 🙏

Stay blessed ❣️🇮🇳 @Karan_Gilhotra #sonalikatractors https://t.co/oWAbJIB1jD

— sonu sood (@SonuSood) July 26, 2020