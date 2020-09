బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ఆశాలత వాగోంకర్ కన్నుమూత

ముంబయి : బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి , థియేటర్ ఆర్టిస్టు ఆశాలత వాగోంకర్ (79) కన్నుమూశారు. కరోనా సోకడంతో ఆమె కొంతకాలంగా సతారాలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. పరిస్థితి విషమించి ఆమె మంగళవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. బుధవారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్టు ఆశాలత వాగోంకర్ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. గోవాకు చెందిన ఆశాలత వాగోంకర్ తొలుత కొంకణి, మరాఠీ భాషల్లో నాటకాల్లో నటించి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అనంతరం ఆమె సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించి పలు మరాఠీ సినిమాల్లో నటించారు. బసు ఛటర్జీ అప్నే పరాయే సినిమాతో ఆశాలత వాగోంకర్ బాలీవుడ్ కు పరిచయమయ్యారు. అంకుఖ్‌, అహిస్తా అహిస్తా వో సాత్ దిన్‌, నమక్‌ హలాల్ తదితర సినిమాల్లో నటించి ఆమె ప్రజల అభిమానం చూరగొన్నారు. ఆశాలత వాగోంకర్ మృతిపై బాలీవుడ్ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించారు.

Deeply pained by the passing away of acclaimed Goan Artist Ashalata Wabgaonkar. Her splendid performances in theatre & films will keep inspiring the generations to come. My condolences to her family & fans. May her soul rest in peace. pic.twitter.com/HVGOnDUA8x

— Digambar Kamat (@digambarkamat) September 22, 2020