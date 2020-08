ముంబయి : బాలీవుడ్ క్వీన్ కంగన రనౌత్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా ’తేజాస్‘.ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను శుక్రవారం ఉదయం విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో కంగన మహిళా ఫైటర్ పైలట్ గా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రోనీ స్క్రూవాలా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. డిసెంబర్ లో ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ధైర్యవంతులైన వాయు సేన పైలట్స్ కు సంబంధించిన కథతో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని కంగన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా కంగన వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం కంగన తమిళనాడు దివంగత సిఎం జయలలిత జీవిత కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ’తలైవా‘ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఆమె నటిస్తున్న ’ధాకడ్‘ సినిమా మరికొద్ది రోజుల్లో సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.

#Tejas to take-off this December! ✈️ Proud to be part of this exhilarating story that is an ode to our brave airforce pilots! Jai Hind 🇮🇳 #FridaysWithRSVP@sarveshmewara1 @RonnieScrewvala @rsvpmovies @nonabains pic.twitter.com/2XC2FgnQKb

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 28, 2020