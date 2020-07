ఒటిటిలో విడుదల కానున్న ’మిస్ ఇండియా‘

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ నటి కీర్తి సురేశ్ నటిస్తున్న ’ మిస్ ఇండియా‘ సినిమాను ఒటిటిలో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు టాలీవుడ్ లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. బహు భాషా సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను ఈస్ట్‌కోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై మ‌హేశ్ కొనేరు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు నరేంద్రనాథ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి అయింది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి కావస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం రీ రికార్డింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయని సంగీత దర్శకుడు తమన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ సినిమా నుంచి ఇటీవల విడుదలైన పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. కరోనా కారణంగా థియేటర్లు లేకపోవడంతో కీర్తి సురేశ్ నటించిన ’పెంగ్విన్‘ సినిమాను ఒటిటిలో విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా అందరిని ఆకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ’మిస్ ఇండియా‘ను కూడా ఒటిటిలో విడుదల చేయాలని సినిమా యూనిట్ భావిస్తున్నట్టు టాలీవుడ్ లో వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై సినిమా యూనిట్ స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఇదిలా ఉండగా ’మహానటి‘తో కీర్తి సురేశ్ జాతీయ ఉత్తమ నటిగా అవార్డు పొందిన విషయం తెలిసిందే.

