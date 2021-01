గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ : మొక్కలు నాటిన మీనా

చెన్నయ్ : తెలంగాణ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ కు దేశ వ్యాప్తంగా అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని రంగాల ప్రముఖులు పాల్గొని మొక్కలు నాటుతున్నారు. యాంకర్, బిగ్‌బాస్‌ షో 4 ఫేం దేవి నాగవల్లి విసిరిన చాలెంజ్‌ను ప్రముఖ నటి మీనా స్వీకరించారు. చెన్నయ్ లోని సైదాపేట్‌లో ఉన్న తన నివాసంలో మీనా మొక్కలు నాటారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని ఆమె చెప్పారు. రోజురోజుకు కాలుష్యం పెరిగిపోతుందని, కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు మొక్కలు నాటి, వాటిని సంరక్షించాలని ఆమె కోరారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సంతోష్ కుమార్ కు ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తన సవాల్ ను స్వీకరించి మొక్కలు నాటాలని టాలీవుడ్ హీరో వెంకటేష్, కన్నడ హీరో సుదీప్, మళయాళ హీరోయిన్ మంజు వారియర్, హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్‌లను మీనా కోరారు.

Thank you Heroine #Meena garu for accepting the nomination & planting the saplings under #GreenIndiaChallenge. Also thanks for nominating your fabulous co-stars. Hope your participation will induce your fanfare across the south India to adopt the same.https://t.co/5LfQOzrxrX pic.twitter.com/PlfvCNPh5U

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) January 18, 2021