చెన్నయ్ : ప్రముఖ నటి రాయ్ లక్ష్మి తండ్రి రామ్ రాయ్ ఆదివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. తాను తన తండ్రిని కాపాడుకోలేకపోయానని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనను తండ్రి పైనుంచి ఆశీర్వదిస్తాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన తండ్రి లేని బాధను మాటల్లో వర్ణించలేకపోతున్నానని ఆమె వెల్లడించారు. తన తండ్రితో గడిపిన క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనను ప్రేమించినంతగా తన తండ్రి ఎవరిని ప్రేమించలేదని ఆమె తెలిపారు. తన తండ్రి మరణం తన జీవితాన్ని అంధకారం చేసిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన తండ్రి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆమె దేవుడిని ప్రార్థించారు. తన తండ్రితో దిగిన ఫొటోలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ఖైదీ నవంబర్150 సినిమాలో చిరుతో కలిసి రత్తాలు…రత్తాలు అనే పాటలో ఆడిపాడారు. ఇటీవల ‘వేర్ ఈజ్ వెంకటలక్ష్మి’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను రాయ్ లక్ష్మి అలరించారు. పలు తెలుగు, తమిళ, హిందీ సినిమాల్లో న‌టించి రాయ్ లక్ష్మి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

U taught me to be strong…but I m sorry I can never be enough to accept that u are no longer here 😢❤️ I miss u dadda love u the most ❤️ pic.twitter.com/wLH2YK6Upz

— RAAI LAXMI (@iamlakshmirai) November 7, 2020