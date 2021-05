గంటకు రూ.75 కోట్లు

2021లో గౌతమ్ అదానీ సంపాదన

త్వరలో ముకేశ్ అంబానీని అధిగమించే అవకాశం

న్యూఢిల్లీ : దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా సంపదను పెంచుకుంటున్న వారిలో పారిశ్రామికవేత్త గౌతమ్ అదానీ ముందు వరుసలో ఉన్నారు. చైనాకు చెందిన జాంగ్ షాన్షాన్‌ను వెనక్కినెట్టి ఆసియాలో రెండో అత్యంత సంపన్నుడిగా ఆయన మారారు. కరోనా మహమ్మారి కాలంలోనూ ఆయన సంపద ఆగకుండా పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ ఏడాది (2021)లో ప్రతి గంటకు అదానీ సంపద రూ.75 కోట్లు జత చేరుతోంది. ఆసియాలో నంబర్ వన్‌గా ఉన్న ముకేశ్ అంబానీని కూడా ఆయన త్వరలో అధిగమించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గౌతమ్ అదానీ మొత్తం ఆస్తులు 67.6 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.4.84 లక్షల కోట్లు), ముకేశ్ అంబానీ ఆస్తులు 76.3 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.5.55 లక్షల కోట్లు)గా ఉన్నాయి.

అగ్రస్థానం వైపు అడుగులు

గౌతమ్ అదాని ఇప్పుడు అగ్రస్థానం వైపు వేగంగా కదులుతున్నారు. 2021లో గౌతమ్ అదానీ సంపద వేగంగా పెరిగింది. అదానీ ఇప్పుడు ముకేశ్ అంబానీతో పోలిస్తే నికర విలువలో కేవలం 9 బిలియన్ డాలర్ల దూరంలోనే ఉన్నాడు. అయితే అంబానీ సంపద వృద్ధి ఇటీవల మందగించింది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, చైనా పారిశ్రామికవేత్త జాంగ్ షాన్షాన్ ప్రపంచ బిలియనీర్ల జాబితాలో వీరిద్దరి కంటే వెనుకబడి ఉన్నారు. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ వంటి బహుళ వ్యాపారాలు కల్గిన అదానీ గ్రూప్ అధినేత గౌతమ్ అదానీ ఇప్పుడు ఆసియాలోనే రెండో అత్యంత సంపన్నుడిగా మారారు. ఆయన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీకి చేరువ అవుతున్నారు.

అయితే ఈ ఇద్దరు భారతీయ బిలియనీర్లు ఆసియా సంపన్నులుగా నంబర్ వన్, రెండు స్థానాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆసియాలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో భారతదేశానికి చెందిన ఇద్దరు బిలియనీర్లు మొదటి, రెండో స్థానాల్లో ఉండటం ఇదే మొదటిసారి. ఆసియా అత్యంత ధనవంతుడిగా అగ్రస్థానంలో ముకేశ్ అంబానీ ఉన్నారు.ప్రస్తుతం ప్రపంచ బిలియనీర్ల జాబితాలో ముకేశ్ అంబానీ 13వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఈ ఏడాది 2021లో ఆయన సంపద పడిపోయింది. గౌతమ్ అదానీ ఇప్పుడు బ్లూమ్‌బెర్గ్ బిలియనీర్ సూచీలో 14వ స్థానంలో ఉంది. ఆయన నికర విలువ ఈ ఏడాది 33.8 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.2.41 లక్షల కోట్లు) పెరిగింది.

చైనా పారిశ్రామికవేత్త జాంగ్ షాన్షాన్ ప్రపంచ బిలియనీర్ల జాబితాలో 15వ స్థానానికి పడిపోయాడు. 2021 ప్రారంభంలో షాన్షాన్ ఆసియాలో అత్యంత ధనవంతుడిగా ముకేశ్‌ను వెనక్కినెట్టారు. అయితే వెంటనే అంబానీ తన స్థానాన్ని తిరిగి పొందాడు. గౌతమ్ అదానీ మొత్తం ఆస్తులు 67.6 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.4.84 లక్షల కోట్లు), ముకేశ్ అంబానీ ఆస్తులు 76.3 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.5.55 లక్షల కోట్లు). 2021లో ఆస్తి వృద్ధి విషయంలో అదానీ ప్రపంచంలో మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. ఎలోన్ మస్క్, జెఫ్ బెజోస్, మార్క్ జుకర్‌బర్గ్, బిల్‌గేట్స్‌ను అధిగమించాడు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఫ్రెంచ్ బిలియనీర్ బెర్నార్డ్ ఆర్నాల్ట్ 44.88 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను సంపాదించారు.

