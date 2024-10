తెలంగాణ స్కిల్స్ యూనివర్శిటీకి అదానీ గ్రూప్ విరాళం రూ. 100 కోట్లు

- Advertisement -

హైదరాబాద్: అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతం అదానీ నేతృత్వంలో ఓ ప్రతినిధులు బృందం శుక్రవారం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలుసుకుంది. తెలంగాణలో స్కిల్స్ యూనివర్శిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రూ. 100 కోట్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. దానికి సంబంధించిన చెక్కును అదానీ సిఎం రేవంత్ రెడ్డికి అందజేశారు.

A delegation from Adani Foundation, led by Chairperson of Adani Group, Mr @gautam_adani, met with Hon’ble Chief Minister @revanth_anumula garu to handover a donation cheque of Rs 100 crore towards the establishment of Young India Skills University.

Mr Adani also promised… pic.twitter.com/knd4bezz7e

— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 18, 2024