ప్రశాంత్ యూనివర్స్‌ నుంచి మరో సూపర్ హీరో వచ్చేశాడు..

13
Adhira
హనుమాన్ సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ. ఒకే ఒక్క సినిమాతో ప్రశాంత్ క్రేజ్ ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. అయితే హనుమాన్ చిత్రం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రశాంత్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన వద్ద 20 వరకూ సూపర్‌హీరో కథలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రశాంత్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లో ఒక్కొక్కటిగా ఈ చిత్రలను విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. (Adhira)

తాజాగా ప్రశాంత్ వర్మ రూపొందించిన మరో సూపర్ హీతో వెండితరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. అతడే ‘అధీర’ (Adhira). తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ని విడుదల చేశారు. కళ్యాణ్ దాసరి ఈ సినిమాతో హీరోగా చరియం అవుతన్నాడు, ఎస్‌జె సూర్య ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పోస్టర్‌లో అగ్నిపర్వతం బద్ధలైనట్లుగా చూపించారు. కల్యాణ్‌ సూపర్‌ హీరో గెటప్‌లో ఉన్నాడు.

అయితే ఈ సినిమాకు ప్రశాంత్ దర్శకత్వం చేయట్లేదు.. శరణ్ కొప్పిశెట్టి ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. కానీ, ప్రశాంత్ వర్మ సూపర్‌విజన్‌లో ఈ సినిమాతెరకెక్కనుంది. ఆర్‌కెడి స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఈ సినిమాని రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

Also Read : భారీ యాక్షన్ సీన్స్ కోసం స్టంట్స్ ప్రాక్టీస్

