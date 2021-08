కాబూల్‌:అఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబ‌న్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోవడంతో అక్కడ భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.తీవ్ర భయాభ్రాంతులకు గురైన ప్రజలు దేశం విడిచి వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీంతో దేశ రాజధాని కాబూల్ ఎయిర్ పోర్టుకు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివెళ్తున్నారు. అయితే, ఎయిర్ పోర్టులో పెద్ద విమానం ఒక్కటే ఉండడంతో ప్రజలు రైలు, బస్సుల్లో ఎక్కినట్లు.. ఆ విమానంలోకి ఎక్కుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. భారీగా వస్తున్న ప్రజలను కంట్రోల్ చేయలేక పోయిర్ పోర్టులో ఉన్న కొంతమంది అమెరికా బలగాలు ఆకాశంలోకి కాల్పులు జరిపారు. కాగా, ఆదివారం తాలిబన్లు దేశ రాజధాని కాబూల్‌లోకి ప్రవేశించడంతో దేశ అధ్యక్షుడు రాజీనామా చేసి వేరే దేశం పారిపోయాడు. మరోవైపు సైన్యం చేతులెత్తేయడంతో తాలిబన్లకు అధికారాన్ని అప్పగిస్తున్నట్లు అఫ్ఘన్ ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీంతో మరోసారి తాలిబన్ల పాలనలోకి అఫ్ఘన్ వెళ్లింది. గ‌తంలో తాలిబ‌న్ల భ‌యాన‌క పాల‌న‌ను చూసిన ప్ర‌జ‌లు భ‌యాందోళ‌న‌ల‌తో దేశం విడిచి వెళ్ల‌ేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు.

Rush for the last flight at Kabul Airport. pic.twitter.com/Z6M26uhPeQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

It’s morning in Kabul and Afghanis are running to the airport that the US claims to have secured, as Taliban can be heard firing rifles behind them. Unbelievable footage#Afganistanpic.twitter.com/qLBif7Lb2M — rajan_☕ (@RajanS_) August 16, 2021

