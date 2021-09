ఉగ్రవాద వ్యాప్తి కేంద్రంగా అఫ్గాన్ భూమి కారాదు : రష్యా

న్యూఢిల్లీ : ఇతర దేశాలకు ఉగ్రవాదాన్ని విస్తరింపచేసే కేంద్రంగా అఫ్గాన్ భూమి కారాదని, దీనిపై రష్యా, భారత్ దేశాలు సాధారణంగా ఆందోళన చెందడమౌతోందని రష్యా దౌత్య ప్రతినిధి నికొలాయ్ కుడషేవ్ సోమవారం తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. అఫ్గానిస్థాన్‌లో తాజా పరిణామాలను ఉదహరిస్తూ రష్యా భూభాగంలోనే కాకుండా కశ్మీర్ లోనూ ఉగ్రవాదం వ్యాపించే ప్రమాదం కనిపిస్తోందని, ఉగ్రవాదం నుంచి ఎదురయ్యే ఎలాంటి ముప్పునైనా రష్యా, భారత్ సమష్టిగా ఎదుర్కొంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అఫ్గాన్‌లో భద్రత, సుస్థిరత, భవితను నిర్దేశించే అందరినీ కలుపుకుని పోయే ప్రభుత్వం ఏర్పడగలదని తాము ఆశిస్తున్నట్టు ఒక ఇంటర్వూలో చెప్పారు. కాబూల్‌లో ఏర్పడే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించడమనేది తక్షణ సమస్య కాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

Afghan soil should not be source of terrorism for other countries