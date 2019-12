హైదరాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ షాహిద్‌ ఆఫ్రిది తన కూతురు హారతి ఇవ్వడం చూసి కోపం తన ఇంట్లో ఉన్న టీవిని పగులగొట్టాడట. ఇటీవల ఓ టీవి షోలో పాల్గొన్న ఆఫ్రిది ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు. స్టార్‌ ప్లస్‌లో వచ్చే పోగ్రామ్ లు పాక్‌లో చాలా పాపులర్‌ అని.. తన భార్య ఆ షోలను చూస్తుందని చెప్పాడు. అయితే, వాటిని పిల్లలకు చూపించకూడదని తన భార్యకు చెప్పానని, కానీ తన కూతురు ఓ రోజు టీవి షోలో వచ్చినట్లుగా ఇమిటేట్‌ చేసిందని.. భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఇచ్చే హారతీ పద్ధతిని తన కూరుతు అనుకరించడం చూసి కోపం పట్టలేక అప్పడు టీవిని పగలుకొట్టినట్లు అఫ్రిది చెప్పుకొచ్చాడు. అఫ్రిది చేసిన కామెంట్లకు సంబంధించిన వీడియో ట్విట్టర్‌లో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో భారతీయ నెటిజన్లు ఆఫ్రిదిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇటీవల పాక్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ దనేశ్‌ కనేరియా ఆ దేశ జట్టుపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. హిందువును కావడం వల్ల పాక్‌ జట్టులో కొందరు సభ్యులు తనను వేరుగా చూసేవారని కనేరియా ఆరోపించాడు. కనేరియా ఆరోపణలకు మాజీ క్రికెటర్‌ షోయెబ్‌ అక్తర్‌ అండగా నిలిచాడు. కనేరియా హిందువు కావడం వల్లే కొందరు పాక్‌ ఆటగాళ్లు అతన్ని దూరం పెట్టాలని భావించేవాళ్లు అని అక్తర్‌ తెలిపాడు. ఇప్పడు ఆఫ్రిది చేసిన కామెంట్స్ తో మరింత వివాదానికి దారితీసింది.

This is reality of secularism in Pakistan, TVs are broken for showing Hindu rituals & people applaud it pic.twitter.com/PXKcs5wcyf

— Amit Kumar Sindhi 🇮🇳 (@AMIT_GUJJU) December 28, 2019