After snub, Bezos says will create 10 lakh new jobs in India

సృష్టించే యోచనలో అమేజాన్

టెక్నాలజీ, ఇన్‌ఫ్రా, లాజిస్టిక్స్‌లో పెట్టుబడులు : జెఫ్ బెజోస్

బెంగళూరు: వచ్చే 2025 సంవత్సరం నాటికి భారత్‌లో 10 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించనున్నట్టు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్‌లైన్ రిటైలర్ అమేజాన్ పేర్కొంది. టెక్నాలజీ, ఇన్‌ఫ్రా, లాజిస్టిక్స్ నెట్‌వర్క్‌లలో పెట్టుబడుల ద్వారా ఈ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని వెల్లడించింది. సమాచార సాంకేతిక, నైపుణ్యాభివృద్ధి, కంటెంట్ క్రియేషన్, రిటైల్, లాజిస్టిక్స్, తయారీ వంటి రంగాల్లో ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉంటాయని తెలిపింది. భారత్‌లో గత ఆరు సంవత్సరాలుగా అమెజాన్ పెట్టుబడులతో ఏర్పడిన 7 లక్షల ఉద్యోగాలకు అదనంగా ఈ జాబ్‌లు ఉంటాయని సంస్థ తెలిపింది. బుధవారం నాడు అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు, సిఇఒ జెఫ్ బెజోస్ భారతదేశంలో ఒక బిలియన్ డాలర్ల (రూ .7,000 కోట్ల) పెట్టుబడులు పెడతామని ప్రకటించారు.

ఈ ప్రకటన చేసిన ఒక రోజు తర్వాత కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ స్పందిస్తూ, అమెజాన్ దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా తమ సంస్థ ఎటువంటి సహాయం చేయలేదని, దీని వల్ల పెద్ద ఒరిగేదేమీ లేదని అన్నారు. భారత్‌లోకి పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానిస్తున్నప్పటికీ, పెట్టుబడి చట్టం పరిధిలో ఉండాలని ఆయన అన్నారు. కాగా అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ మంగళవారం భారతదేశానికి వచ్చారు. ఆయన బుధవారం జరిగిన చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలపై అమెజాన్ సదస్సులో ప్రసంగించారు. ‘21వ శతాబ్దం భారత శతాబ్దం’ అని అన్నారు. భారతదేశంలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందని, ఇక్కడ చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల డిజిటలైజేషన్ కోసం కంపెనీ ఒక బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టనుందని హామీ ఇచ్చారు. అంతే కాదు అమెజాన్ ద్వారా 2025 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 బిలియన్ డాలర్ల ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తుందని ఆయన అన్నారు.

అదే సమయంలో 21 వ శతాబ్దంలో ఇండో-యుఎస్ కూటమి అత్యంత ముఖ్యమైనదని బెజోస్ అన్నారు. దీని తరువాత పీయూష్ గోయల్ అమెజాన్ దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా తాము ఎటువంటి సహకారం అందివ్వడం లేదని చెప్పారు. ఆన్‌లైన్ కంపెనీ ధరలను తగ్గించడం ద్వారా ఇంత భారీ నష్టాన్ని ఎలా భరిస్తుందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇ-కామర్స్ కంపెనీలు భారత నిబంధనలను పూర్తిగా పాటించాల్సి ఉందని, వ్యవస్థలో లొసుగుల సహాయంతో మల్టీ-బ్రాండ్ రిటైల్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే అవకాశాల కోసం వారు చూడకూడదని అన్నారు. మల్టీ బ్రాండ్ రిటైల్ మార్కెట్లో 49 శాతానికి పైగా విదేశీ పెట్టుబడులను భారత్ అనుమతించదు, ఈవిధంగా ఇప్పటివరకు ఏ విదేశీ రిటైల్ కంపెనీ ఆమోదం పొందలేదని అన్నారు.

