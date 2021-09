తెలంగాణ సోనా బియ్యంతో అగ్రి బిజినెస్‌

హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ సోనా బియ్యాన్ని ప్రత్యేక ప్యాకెట్లలో అమ్ముతున్న దక్కన్ ముద్ర గ్రూప్ ను మంత్రి కెటిఆర్ ప్రశంసించారు. తెలంగాణకు చెందిన యువకులు కొందరు దక్కన్ గ్రూప్ ను స్థాపించి తెలంగాణ సోనా బియ్యాన్ని అమ్మడం హర్షనీయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోనా అగ్రిబిజినెస్ చేయడం తెలంగాణకు గర్వకారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు కెటిఆర్ గురువారం ట్వీట్ చేశారు. తెలంగాణ సోనా బియ్యంలో గైసిమెక్స్ ఇండెక్స్ త‌క్కువ‌గా ఉంటుంద‌ని, ఇది డ‌యాబెటిక్స్ రోగుల‌కు ఎంతో మేలు చేస్తుందని కెటిఆర్ తెలిపారు. ఈ బియ్యాన్ని మార్కెట్లోకి తెచ్చిన ద‌క్క‌న్ గ్రూపున‌కు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ బియ్యాన్ని ప్రొఫెష‌ర్ జ‌య‌శంక‌ర్ వ్య‌వ‌సాయ యూనివ‌ర్స‌టీలో సైంటిస్టులు ఇన్‌హౌజ్‌లో అభివృద్ధి చేసిన‌ట్లు మంత్రి చెప్పారు. ద‌క్క‌న్ ముద్ర గ్రూపులో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సుమారు 400 మంది రైతులు ఉన్న‌ట్లు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ఇబ్ర‌హీంపుర్‌, జ‌న‌గాం, మాటెంద్ల‌, దుబ్బాక ప్రాంతాల్లో రైతులు ఈ పంట‌ను పండిస్తున్నారన్నారు. ద‌క్క‌న్ ముద్ర‌కు చెందిన ఉత్ప‌త్తులు సుమారు 150 రిటేల్ షాపుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని, హైద‌రాబాద్‌, వైజాగ్‌, బెంగుళూరులోనూ ద‌క్క‌న్ ఉత్ప‌త్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ అగ్రిబిజినెస్ ద్వారా మరిన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కెటిఆర్ దక్కన్ ముద్ర గ్రూప్ కు సూచించారు.

Wishing the best to the group of youngsters who ventured into Agri Business, established Deccan Mudra and are using 'Telangana Sona' which has a low glycemic index making it good for diabetics 👍

This new age crop has been developed in-house by the scientists at @PjtsauIndia pic.twitter.com/wrmDMWcYBT

