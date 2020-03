మహారాష్ట్ర: మాలేగావ్ జనరల్ ఆసుపత్రిలో గురువారం డాక్టర్‌పై తన అనుచరులతో కలసి దాడి చేశాడనే ఆరోపణలతో ఎంఐఎం పార్టీ ఎంఎల్ఎ ముఫ్తీ మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ ను పోలీసులు అదుపుతోకి తీసుకున్నారు. తమకు చెందిన ఇద్దరు రోగులను ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్చ్ చేయడంతో డాక్టర్లు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారంటూ ఎంఎల్ఎ, అతని మద్దతుదారులు డాక్టర్ పై దాడికి పాల్పడ్డారని సమాచారం. అయితే దేశంలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో వైద్యులు తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు వారిపై దాడులకు పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

AIMIM MLA Mufti Mohammad Ismail was arrested

A legislator from the AIMIM has been arrested over the alleged manhandling of a doctor at the hospital. The MLA’s supporters allegedly attacked the doctor over delay in the discharge of two patients. pic.twitter.com/eBIN7Dh89U

— Hindustan Times (@htTweets) March 27, 2020