మే 4 నుంచి ఎయిరిండియా టికెట్ల బుకింగ్ షురూ!

జూన్ 1 నుంచి అంతర్జాతీయ విమానాలకు

ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు : కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ : విమాన ప్రయాణికులకు ఇది శుభవార్తే. వచ్చే నెల 4వ తేదీ నుంచి దేశీయ ప్రయాణాలకు టికెట్ల బుకింగ్‌ను ప్రారంభించనున్నట్టు ప్రభుత్వ రంగ విమానయాన సంస్థ ఎయిరిండియా తెలిపింది. అంతర్జాతీయ విమానాలకు మాత్రం జూన్ 1 నుంచి బుకింగ్స్ ప్రారంభం అవుతాయని పేర్కొంది. కరోనా వైరస్ మరింత విస్తరించకుండా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం లాక్‌డౌన్‌ను మే 3 వరకు పొడిగించింది. దీంతో ఎయిరిండియా దేశీయ విమానాల టికెట్ల బుకింగ్‌ను మే 3 వరకు నిలిపివేసింది.

అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు సంబంధించిన బుకింగ్‌లను మే 31 వరకు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. అయితే, మే 3తో లాక్‌డౌన్ గడువు ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఆ తర్వాతి రోజు నుంచి టికెట్ల బుకింగ్‌ను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. టికెట్ బుక్కింగ్‌లపై ప్రభుత్వం తరపున ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదని పౌరవిమానయానశాఖ తెలిపింది.

