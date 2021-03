ప్రైవేటీకరణ లేదా మూసివేత

ఎయిరిండియాపై హర్‌దీప్ సింగ్ పురి

న్యూఢిల్లీ: పీకల్లోతు నష్టాల్లో ఉన్న ఎయిర్ ఇండియాను భరించడం ఇక తమ వల్ల కాదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రోజుకు రూ.20 కోట్ల నష్టాలు చవిచూస్తున్న ఈ సంస్థను ప్రైవేటీకరించడం లేదా మూసేయడం తప్ప మార్గాంతరం లేదని పేర్కొంది. ఒక టీవీ ఛానల్ నిర్వహించిన ఆర్థిక సదస్సులో కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి హర్‌దీప్‌సింగ్ పురి ఈ విషయం స్పష్టం చేశారు. ఎయిర్ ఇండియాను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి వచ్చే కొద్ది రోజు ల్లో ఫైనాన్సియల్ బిడ్స్ ఆహ్వానిస్తామన్నారు. మరో రెండున్న నెలల్లో ఈ సంస్థ ప్రైవేటీకరణ పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ అప్పుల భారం రూ60,000 కోట్లకు చేరిందన్నారు.

ఆర్థిక సర్వీసుల రంగంలో సమూల మార్పు

రాబోయే పదేళ్ల కాలంలో బ్యాంకింగ్ రంగమే కాకుండా ఆర్థిక సర్వీసుల రంగం స్వభావం పూర్తిగా మారిపో తుందని, దాని ప్రభావం వల్ల లావాదేవీల వ్యయాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని ప్రముఖ బ్యాంకర్ కేవీ కామత్ అన్నారు. టెక్నాలజీ బ్యాంకింగ్ రంగం స్వరూపాన్ని సమూలంగా మార్చివేస్తున్నదని, బ్యాంకర్లు దాన్ని అంతర్గతంగా అమలుచేయాలని సూచించారు.

