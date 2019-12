ముంబై: ఎయిర్‌టెల్ వినియోగదారులకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఎయిర్ టెల్ సంస్థ తన రూ.558 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ లో భారీ కోత విధించింది. కాలపరిమితిని ఏకంగా 26 రోజులు తగ్గించి షాక్ ఇచ్చింది. ప్లాన్ గడువు తగ్గించినా మిగతా ప్రయోజనాలను మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగనున్నాయని వెల్లడించింది. కాగా, ఎయిర్‌టెల్ రూ.558 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లో ఇప్పటి వరకు అన్ లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, డైలీ 3జిబి డేటా, 100 ఎస్ఎమ్ఎస్ 82 రోజుల కాలపరిమితి ఉండేది. ఇప్పుడు మిగతా ప్రయోజనాలను అలాగే ఉంచి కాలపరిమితిని 82 రోజుల నుంచి 56 రోజులకు తగ్గించి ఖాతాదారులకు భారీ షాక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి.

Airtel has revised the validity of its Rs 558 prepaid plan