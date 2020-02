ఎజిఆర్ బకాయిల్లో భాగంగా డాట్‌కు పేమెంట్

సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్ తర్వాత మిగతా చెల్లిస్తామని వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ : ఎజిఆర్ బకాయిలపై సుప్రీం కోర్టు తీర్పు తర్వాత టెలికాం సంస్థలను డాట్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఎయిర్‌టెల్ దిగివచ్చింది. సోమవారం రూ.10 వేల కోట్ల స్టాట్యుటరీ బకాయిలను టెలికాం విభాగాని(డాట్)కు ఎయిర్‌టెల్ చెల్లించింది. సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్ తర్వాత మిగతా డబ్బును చెల్లిస్తామని కంపెనీ వెల్లడించింది. భారతీ ఎయిర్‌టెల్, భారతీ హెక్సాకామ్, టెలినార్ తరఫున రూ.10 వేల కోట్లు చెల్లించామని సునీల్ మిట్టల్ నేతృత్వంలోని కంపెనీ వెల్లడించింది. భారతీ ఎయిర్‌టెల్(కంపెనీలో విలీనం చేసిన టెలినార్ ఇండియాతో కలిపి) తరఫున రూ.9500 కోట్లు, మరో రూ.500 భారతీ హెక్సాకామ్ తరఫున చెల్లించామని సంస్థ తెలిపింది.

ప్రభుత్వ అంచనా ప్రకారం, ఎయిర్‌టెల్ లైసెన్స్ ఫీజు, స్పెక్ట్రమ్ వినియోగ చార్జీలతో సహా దాదాపు రూ. 35,586 కోట్లు బకాయిలు చెల్లించాలి. సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేయడంతో డాట్ ఒత్తిడి తెస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్‌టెల్ వెంటనే రూ.10 వేల కోట్లు చెల్లించింది. కాగా రూ.1.47 లక్షల కోట్ల స్థూల రాబడి (ఎజిఆర్) చెల్లించాలన్న ఉత్తర్వులను అమలుచేయని వారిపై ధిక్కార చర్యలు తీసుకుంటామని వోడాఫోన్ ఐడియా, భారతి ఎయిర్‌టెల్, టాటా టెలిసర్వీసెస్ ఉన్నతాధికారులను సుప్రీం కోర్టు శుక్రవారం హెచ్చరించింది. సుప్రీం కోర్టు మందలించిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ టెలికాం సంస్థల పట్ల కఠినమైన వైఖరిని తీసుకుంది. దీంతో భారతి ఎయిర్‌టెల్ సోమవారం డాట్‌కు రూ .10,000 కోట్లు చెల్లించింది.

సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్ తర్వాత మిగిలిన మొత్తాన్ని చెల్లిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది. 2020 జనవరి 23నాటికి బకాయిలు చెల్లించాలన్న జ్యుడిషియల్ ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంపై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగం డెస్క్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. కమ్యూనికేషన్ కంపెనీల టెలికం యేత ఆదాయాన్ని కూడా చట్టబద్దమైన బకాయిల గణనలో చేర్చాల్సి ఉంటుందని గత ఏడాది అక్టోబర్ 24న ఇచ్చిన తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగం నిర్ణయాన్ని కోర్టు సమర్థించింది.

వొడాఫోన్ ప్రతిపాదనకు సుప్రీం నో..

ఎజిఆర్ కేసులో సోమవారం రూ.2,500 కోట్లు, శుక్రవారం నాటికి రూ.1,000 కోట్లు చెల్లిస్తామన్న వోడాఫోన్ ప్రతిపాదనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. సుప్రీంకోర్టు మందలించడం, ప్రభుత్వ కఠినవైఖరితో టెలికాం కంపెనీలు బకాయిలను తప్పనిసరిగా కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వొడాఫోన్ తరఫు న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గి ప్రతిపాదనను జస్టిస్ అరుణ్ మిశ్రా, జస్టిస్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్, జస్టిస్ ఎంఆర్ షాలతో కూడిన ధర్మాసనం అంగీకరించడానికి నిరాకరించింది. ఎజిఆర్ బకాయిల్లో సోమవారం రూ.2,500 కోట్లు, శుక్రవారం నాటికి రూ. 1,000 కోట్లు చెల్లించడానికి కంపెనీ సిద్ధంగా ఉందని రోహత్గి కోర్టుకు తెలిపారు. అయితే దీనిపై ఎటువంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోకూడదని కోరారు. ప్రభుత్వానికి జమ చేసిన వొడాఫోన్ బ్యాంక్ గ్యారెంటీని ఎన్‌కాష్ చేయవద్దని ఆయన బెంచ్‌ను కోరారు. వోడాఫోన్ ఐడియా డాట్‌కు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు 53,000 కోట్లు.

