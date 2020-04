21 రోజుల తర్వాత తల్లిని చూసిన చిట్టితల్లి

భావోద్వేగంతో తల్లీ బిడ్డల కళ్లలో నీళ్లు

సుగంధ, ఐశ్వర్యల కథ సుఖాంతం

బెళగావి (కర్ణాటక): ఎన్నో రోజుల ఆ పాప నిరీక్షణ చివరికి ఫలించింది. మూడేళ్ల పాప ఐశ్వర్య తల్లి సుగంధ కోరాపూర్ జిల్లా ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తున్నారు. 21 రోజుల తర్వాత శనివారంనాడు కర్ణాటక బెళగావి జిల్లాలో తల్లీ కూతురు కలుసుకున్నారు. కరోనా సోకిన వారికి, అనుమానిత కేసుల్ని చూడ్డానికి నర్సు సుగంధ కోరాపూర్‌కు జిల్లా ఆస్పత్రిలో డ్యూటీ వేశారు. ఆ తర్వాత కూతురిని కలుసుకునే ముందు ఆమెను క్వారెంటైన్‌లో ఉంచారు. ఆస్పత్రి ఎదురుగా ఉన్న ఒక హోటల్‌లో ఆమె క్వారెంటైన్‌లో ఉన్నారు.

తల్లిని చూడకుండా ఉండలేని ఐశ్వర్య రోజూ అమ్మకోసం ఏడుస్తోంది. తండ్రి సంతోష్, అమ్మమ్మ విమల్ ఆ చిన్నారి ఆలనా, పాలనా చూశారు. కానీ అమ్మతో ఉంటానన్న ఆ పిల్ల కోరిక తీర్చలేకపోయారు. చివరికి క్వారెంటైన్ ముగిసిన తర్వాత శనివారం భడ్కల్ గల్లీలో ఉన్న తమ ఇంటికొచ్చారు సుగంధ. తల్లిని చూడగానే ఐశ్వర్య పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. కూతురు ఐశ్వర్యను చూడగానే సుగంధ ఆనందాతిరేకంతో దగ్గరికి తీసుకున్నారు. ఆ చిన్నారికూడా తన బుజ్జి చేతులతో అమ్మ ముఖాన్ని తడిమింది. ఇద్దరూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. పులకించిపోయారు. ఆనందంతో కళ్ల నుంచి నీళ్లు కారాయి. ఇరుగుపొరుగు వారు ఈ దృశ్యం చూసి ఉప్పొంగిపోయారు.

Aishwarya who saw her mother after 21 days