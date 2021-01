బిజెపి టీకా నే నమ్మను: అఖిలేష్

లక్నో : బిజెపి వారి కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌ను తాను తీసుకోదల్చుకోలేదని, వారిని తానెట్లా నమ్ముతానని సమాజ్‌వాది పార్టీ నేత అఖిలేష్ యాదవ్ స్పందించారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఈ బిజెపి సర్కారు అందించే టీకాను వేసుకోకపోవడమే మంచిదన్నారు, తమ (ఎస్‌పి) ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ప్రజలందరికీ ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ అందుతుందని అన్నారు. తనకైతే ఈ ఆర్బాటాల బిజెపి టీకా వద్దే వద్దని తేల్చిచెప్పారు.

అయినా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆదిత్యానాథ్ సర్కారు కానీ మోడీ ప్రభుత్వం కానీ వ్యాక్సిన్ కోసం రిఫ్రిజరేటర్లు, శీతల ఏర్పాట్లు ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియడం లేదని, వారు ఇంతకు ముందు కొవిడ్ తరిమికొట్టేందుకు కంచాలు గిన్నెలు కొడుతూ వచ్చారు కదా, హాస్పిటల్స్‌పై హెలికాప్టర్లలో చక్కర్లు కొట్టారు కదా అని వ్యంగ్యంగా తిప్పికొట్టారు. యుపి మాజీ సిఎం వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర సహాయ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ ఎదురుదాడికి దిగారు. యువనేత ఈ విధంగా కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌కు రాజకీయాలకు ముడిపెట్టడం భావ్యం కాదన్నారు. రాజకీయ బురద తప్ప ఆయనకు వేరేది పట్టదని తేలిందన్నారు.

Akhilesh says he trusts scientists but not the BJP