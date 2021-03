’రామ్ సేతు‘ నుంచి అక్షయ్ కుమార్ కొత్త లుక్ విడుదల

ముంబయి : అభిషేక్‌ శర్మ దర్శకత్వంలో అక్షయ్‌ కుమార్, జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్, నుమ్రత్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతున్న బాలీవుడ్ సినిమా ‘రామ్‌ సేతు’. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యలో ప్రారంభమయింది. ఈ సినిమాలో పురావస్తు శాస్త్రవేత్త పాత్రలో అక్షయ్ కుమార్ నటిస్తున్నారు. తన కెరీర్ లో ’రామ్ సేతు‘ ఓ ప్రత్యేక సినిమా అని అక్షయ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాలోని అక్షయ్ కుమార్ కొత్త లుక్ ను ఇటీవల విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన అక్షయ్ కొత్త లుక్ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉంది. కొన్నేళ్ల క్రితం రామసేతు అనే బ్రిడ్జి ఉందా లేదా అన్న అంశాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

The journey of making one of the most special films for me begins today. #RamSetu shooting begins! Playing an archaeologist in the film. Would love to hear your thoughts on the look? It always matters to me🙏🏻 @Asli_Jacqueline@Nushrratt@Abundantia_Ent@LycaProductions pic.twitter.com/beI6p0hO0I

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 30, 2021