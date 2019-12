‘బుట్టబొమ్మ..’ సాంగ్ స్పెషల్ వీడియో.. జనవరి 6న ‘మ్యూజికల్ కన్సర్ట్’

స్టైలీష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, క్రియేటీవ్ డైరెక్టర్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన క్రేజీ ప్రాజెక్టు ‘అల వైకుంఠపురంలో’. 2020 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదల కానున్న ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్స్, సాంగ్స్.. ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. తాజాగా ‘బుట్టబొమ్మ.. ‘ సాంగ్ కు సంబంధించి ఓ స్పెషల్ వీడియోని హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే తన ట్వీట్టర్ ద్వారా విడుదల చేసింది. ఈ సాంగ్ లో బన్నీ, పూజా చేసిన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. శనివారం ఈ మూవీ షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి అయినట్లు చిత్రయూనిట్ తెలిపింది. ఇక, జనవరి 6న ఈ చిత్రం మ్యూజికల్ కన్సర్ట్ ని యూసుఫ్ గూడలోని పోలీస్ గ్రౌండ్ లో సాయంత్రం 5 గంటలకు నిర్వహిస్తున్నట్లు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించారు.

Thanks to each and everyone for making our songs a huge success.

Grand #AVPLMusicalConcert will be held on 6th Jan from 05:00pm onwards at Police Grounds, Yousufguda!! Be there to witness the biggest ever music festival!! 😍🤟🔥@alluarjun #Trivikram @hegdepooja pic.twitter.com/4ONkOY9WVd

— Geetha Arts (@GeethaArts) December 29, 2019