ఆలేరు ఎంఎల్ఎ సునీతకు గాయాలు

యాదాద్రి భువనగిరి: టిఆర్‌ఎస్ ఎంఎల్‌ఎ గొంగిడి సునీతపై భవనం పైకప్పు కాంక్రీటు పెచ్చులు ఊడిపడడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆలేరు ఎంఎల్‌ఎఎ గొంగడి సునీత, టిఆర్‌ఎస్ కార్యకర్త ఇందిర కలిసి చెక్కుల కోసం పిఆర్ గెస్ట్‌హౌజ్‌కు వెళ్లారు. వాళ్లు హాల్‌లోకి వెళ్లగానే వారిపై పైకప్పు పెచ్చులు ఊడిపడ్డాయి. దీంతో ఇందిర తలకు గాయాలు కాగా సునీత చేతికి తీవ్ర గాయమైంది. గతంలో సచివాలయం నుంచి నాగోల్‌లోని తన నివాసానికి వెళ్తుండగా ఆర్‌టిసి క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ఆమె వాహనం అదుపుతప్పి మరో కారును ఢీకొట్టింది. అప్పుడు సునీత చిన్నపాటి గాయాలతో బయటపడింది.

Aler MLA Sunitha injure after portion of slab falls,Sunitha along with a party worker Indira went to PR guest house to collect cheques pertaining