టాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ దాకా మనం ఇప్పటికే చాలా వుడ్‌లను చూశాం. ఇకముందు ‘అలీవుడ్’ను కూడా చూడబోతున్నాం. ప్రముఖ హాస్యనటుడు అలీ కూడా ఓ నిర్మాణ సంస్థను పెడుతున్నారు. అలీవుడ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పేరుతో ఆయన ఈ సంస్థను ఏర్పాటుచేశారు. హిందీ, తెలుగు, కన్నడ, తమిళ భాషల్లో నిర్మాణాలు ప్రారంభించాలన్నది ఈ సంస్థ సంకల్పం. మణికొండలోని అలీ నివాసానికి దగ్గరగా ఈ సంస్థ కార్యాలయం ఉంటుంది. వెబ్ సిరీస్, టీవీ షోలు, డైలీ సీరియల్స్, వాణిజ్య చిత్రాలు రూపొందించే పనిలో ఉన్నారు. అలీకి వెన్నెముక అయిన శ్రీబాబా నేతృత్వంలో క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ మనోజ్ హుస్సేన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు ఉంటాయి.

ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీలేఖ, ప్రొడ్యూసర్ జయచంద్ర, అలీ బ్రదర్ ఖయ్యూం, హీరో రవివర్మ ఇతర సినిమా ప్రముఖులు విచ్చేసి ఈ సంస్థ లోగోను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా డా.అలీ మాట్లాడుతూ “రాబోయే కాలంలో వెబ్ సీరీస్‌లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. నష్టాలు లేకుండా నిర్మాతలకు ఆదాయం లభించే అవకాశాన్ని మా అలీవుడ్ సంస్థ కల్పిస్తుంది. 24 క్రాఫ్ట్‌లకు సంబంధించిన సేవలను మా సంస్థలో కల్పిస్తున్నాము. మేము తీయబోయే వెబ్ సిరీస్, టీవీ షోలను అభిమానులు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం”అని అన్నారు.

తెలుగు కనుమరుగవుతున్న తరుణంలో తెలుగు యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తముగా చాటి చెప్పేలా ‘జనవరి 6న లక్షలాది మంది విద్యార్థులతో ’అమ్మ నాన్న గురువు శతక పద్యార్చన‘ అనే వినూతన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) మరియు శత శతకకవి శ్రీ చిగురుమళ్ళ శ్రీనివాస్, తానా అధ్యక్షులు శ్రీ తాళ్లూరు శేఖర్. ఈ సందర్భం గా ’అమ్మ నాన్న గురువు శతక పద్యార్చన‘ పోస్టర్ ని ఈ రోజు ప్రముఖ దర్శకులు కె. విశ్వనాధ్ చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేసారు.

ఈ కార్యక్రమం లో కె .విశ్వ నాథ్ మాట్లాడుతూ…ౠౠ శత శతక కవి చిగురుమళ్ల శ్రీనివాస్ గారు కొన్ని పద్యాలూ పాడి వినిపించారు. ఎంతో అర్ధవంతం గా, వేమన పద్యాలూ గుర్తు చేసేలా ఉన్నాయి. వారికి తెలుగు మీద ఎంత అవగాహన, అమ్మ నాన్న , గురువు ల పై ఎంత భక్తి ఉందో పద్యాలు విన్నాక తెలుస్తుంది. ఇవి భావి తరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఈ కార్య క్రమముతో పిల్లలను తీర్చిదిద్దాలని కంకణము కట్టుకున్నారు వీరు. లక్ష మంది పిల్లలు పాడుతున్నారంటే నిజంగా ఇదొక చారిత్రాత్మకమైన సంఘటనగా చెప్పొచ్చు. గాంధీ గారు ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేసి ఎంత గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారో, అలా భాషాభిమానముతో ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని హితోధికముగా చేస్తోన్న తాళ్లూరు శేఖర్, చిగురుమళ్ళ శ్రీనివాస్ ని అభినందిస్తున్నానుౠౠఅన్నారు.

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) మరియు శత శతకకవి శ్రీ చిగురుమళ్ళ శ్రీనివాస్ నిర్వహణలో ‘అమ్మ నాన్న గురువు శతక పద్యార్చన‘ జనవరి 6న జరుగుతుందని, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది బాలబాలికలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారని తానా అధ్యక్షులు శ్రీ తాళ్లూరు రాజశేఖర్ గారు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వివరాలను తెలియజేస్తూ …ౠౠభద్రాద్రి కవి శ్రీ చిగురుమళ్ళ శ్రీనివాస్ రచించిన అమ్మ శతకం, నాన్నశతకం, గురువు శతకాల లోని పద్యాలను విద్యార్థులచే కంఠస్థం చేయించి ఎవరి పాఠశాలలో వారు సమావేశమై సామూహిక గానం చేసే బృహత్ యజ్ఞం ఇదిౠౠఅన్నారు.

అమ్మానాన్న గురువుల పట్ల ప్రేమ, అభిమానం, గౌరవం కలిగించడం, తెలుగు భాషా సంస్కృతులను పరిరక్షించటం, విలువలను భావితరాలకు అందించటం, వంటి సదుద్దేశాలతో తానా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాక దేశ విదేశాలలో ఈ పద్యార్చన జరగబోతుందని, ఈ కార్యక్రమంలో లక్షలాదిగా విద్యార్థులు పాల్గొనాలని ఆయన తెలియజేశారు. ౠౠఅమ్మ నాన్న గురువు శతక పద్యార్చన' కు ప్రముఖ సాహితీ వేత్తలు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి, చంద్రబోస్, నటుడు తనికెళ్ళ భరణి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.

నూతన సంవత్సరంలోనే దాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు.

24 క్రాఫ్ట్‌లకు సంబంధించిన సేవలను తమ సంస్థలో కల్పిస్తున్నామని, తాను తీయబోయే వెబ్ సిరీస్, టీవీ షోలను అభిమానులు ఆదరించాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. శత్రువు, దేవి, మనసంతా నువ్వే, ఒక్కడు, వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు అందించిన నిర్మాత ఎం.ఎస్.రాజు అప్పట్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. ఎంతో మంది హీరోలు , హీరోయిన్లు, టెక్నీషియన్లు ఆయన చిత్రాలతో స్టార్స్ గా ఎదిగారు. ఇప్పుడు కొంత గ్యాప్ తరువాత ఆయనే స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం వహిస్తూ తీస్తున్న చిత్రం ‘డర్టీ హరి‘. ఎస్. పి. జి. క్రియేషన్స్ పతాకం పై గూడూరు శివరామకృష్ణ సమర్పణలో, గూడూరు సతీష్ బాబు, గూడూరు సాయి పునీత్ నిర్మిస్తున్న చిత్రంఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా శ్రవణ్ రెడ్డి అనే ఒక హైదరాబాద్ అబ్బాయిని హీరోగా పరిచయం చేస్తుండగా , రుహాని శర్మ , సిమ్రత్ కౌర్ లు హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ‘డర్టీ హరి‘ గురించి దర్శకుడు ఎం. ఎస్. రాజు మాట్లాడుతూ-”బాలచందర్, పుట్టన్న కనగల్, భరతన్ వంటి దర్శకులు చేసిన కొన్ని ప్రయత్నాలు అప్పట్లో చాలా బోల్ గా ఉన్నా బ్యూటిఫుల్ గా, క్లాసికల్ గా ఉండేవి. అలాంటి వారి స్ఫూర్తితోనే ఈ చిత్రాన్ని నేను కూడా చాలా బోల్ గాను, పొయెటిక్ గాను మలిచాను. ఇది ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాను” అన్నారు. చిత్ర సమర్పకులు గూడూరు శివరామకృష్ణ మాట్లాడుతూ ” ప్రస్తుతానికి కథాంశం గోప్యం గా ఉంచుతున్నాం. షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకొని, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉన్నాం. త్వరలోనే టీజర్ రిలీజ్ చేస్తాం”అని తెలిపారు .

చిత్రనిర్మాతలు గూడూరు సతీష్ బాబు, గూడూరు సాయి పునీత్ మాట్లాడుతూ ‘డర్టీ హరి‘ కొంత బోల్ ప్రయత్నం అయినా, ఎమోషన్స్ మరియు ఎంటర్టైన్మెంట్ పాళ్ళు ఏ మాత్రం మిస్ చేయలేదు. శ్రవణ్ రెడ్డి ని హీరోగా పరిచయం చేస్తున్నాం. రిలీజ్ డేట్ ని త్వరలో ప్రకటిస్తాం” అని తెలిపారు. రోషన్ బషీర్, అప్పాజీ అంబరీష, సురేఖావాణి, అజయ్, అజీజ్ నాజర్, మహేష్ . ఇతర పాత్రలను పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ : భాస్కర్ ముదావత్, డీఓపీ :ఎం.ఎన్ .బాల్ రెడ్డి, ఎడిటర్ :జునైద్ సిద్ధిఖి, సమర్పణ: గూడూరు శివరామకృష్ణ , నిర్మాతలు: గూడూరు సతీష్ బాబు, గూడూరు సాయి పునీత్ స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, దర్శకత్వం: ఎం.ఎస్.రాజు.

