ఆప్ కార్యకర్తకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చెంపదెబ్బ

న్యూఢిల్లీ: చాందినీచౌక్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీచేస్తున్న ఆప్ మాజీ ఎమ్మెల్యే అల్కా లాంబా శనివారం తన కుమారుడిపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆప్ కార్యకర్తపై చేయిచేసుకున్నారు. మజ్నూ కా తిలాలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో శనివారం ఉదయం ఓటు వేయడానికి తన కుమారుడితో కలసి అల్కా లాంబా రాగా ఆ సమయంలో ఆప్ కార్యకర్త ఒకరు వెనుక నుంచి వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో మండిపడిన అల్కా లాంబా ఆప్ కార్యకర్త చెంప చెళ్లుమనిపించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే దెబ్బ పడకుండా ఆ కార్యకర్త తప్పించుకున్నాడు. అక్కడే ఉన్న పోలీసులు ఆమెను అడ్డుకుని పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు. అయితే ఆప్ కార్యకర్తపై కేసు నమోదు చేయాలంటూ ఆమె పోలీసులతో వాగ్వివాదానికి దిగడంతో అక్కడ కొద్దిపాటి ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. గత ఎన్నికల్లో ఆప్ అభ్యర్థిగా చాందినీచౌక్‌లో గెలుపొందిన అల్కా తర్వాతి కాలంలో ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌తో విభేదాల కారణంగా ఆప్‌కు గుడ్‌బై చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. గతంలో కాంగ్రెస్‌లోనే ఉన్న అల్కా గత ఎన్నికలకు ముందు ఆప్‌లో చేరారు.

