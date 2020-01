ఉరి అమలుపై నిబంధనలు ఏం చెప్తున్నాయి?

న్యూఢిల్లీ: నిర్భయ కేసులో ఉరిశిక్ష పడిన నలుగురు దోషులను ఈ నెల 22వ తేదీ ఉదయం 7 గంటల్లోగా ఉరి తీయాలని ఢిల్లీ కోర్టు మంగళవారం ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఉరి శిక్ష పడిన దోషులకు మరణ శిక్షను అమలు చేయడానికి ముందు మన దేశంలో ఎలాంటి నిబంధనలు పాటిస్తారు? అన్న ఆసక్తి చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఒక్కో రాష్ట్రం ఒక్కో రకమైన నిబంధనను పాటిస్తుంది. అయితే ఈ కేసులో దోషులు తిహార్ జైల్లో ఉన్నందున 2018 నాటి ఢిల్లీ జౌలు నిబంధనలు ఈ ప్రక్రియలో వర్తిస్తాయి. ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఉరిశిక్షను అమలు చేసే సమయాన్ని నిర్ణయించే అధికారం జైలు సూపరింటెండెంట్‌కు ఉంటుంది.

వెలుగు రావడానికి ముందే తెల్లవారు జామునే ఉరిశిక్షను అమలు చేయాలని నిబంధనల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. అయితే వేర్వేరు కాలాలకు అనుగుణంగా ఈ సమయాన్ని ప్రభుత్వం విడివిడిగా ప్రకటిస్తుంది. ఉరి తీయడానికి ముందు సూపరింటెండెంట్ సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ వర్క్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు చెందిన ఇంజనీర్ ఒకరు ఉరికంబాలకు సంబంధించిన ప్రతి భాగాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తాడు. ఉరి అమలు చేసే ముందు రోజు రోజు సాయంత్రం సూపరింటెండెంట్ సమక్షంలో ఉరితాళ్లను పరీక్షించడం జరగాలి. ఉరి అమలుకు సంబంధించి ఈ ఏర్పాట్లు సరిగా జరిగాయో లేదో చూడాల్సిన బాధ్యత వ్యక్తిగతంగా ఆయనపై ఉంటుందని జైలు మాన్యువల్ పేర్కొంటోంది. అంతేకాదు ఖైదీ బరువు, దాన్ని బట్టి ఎంత ఎత్తునుంచి ఉరి తీయాలో మాన్యువల్ చాలా వివరంగా పేర్కొంది.

ఉదాహరణకు ఖైదీ బరువు 45.360 గ్రాములకన్నా తక్కువ ఉంటే అతడ్ని 2.4440 మీటర్ల ఎత్తునుంచే ఉరి తీయాలి. అంతేకాకుండా ఉరి తీసేటప్పుడు అన్ని ఉరి శిక్షలలోను జైలు సూపరింటెండెంట్, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్, ఇన్‌చార్జి మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉండి తీరాలని జైలు నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (కలెక్టర్) ఆయన లేకపోతే అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కూడా ఉండాలి. ఒక వేళ ఖైదీ కోరితే ఆతని మతానికి చెందిన పూజారిని కూడా అనుమతించవచ్చు. అయితే అది సూపరింటెండెంట్ విచక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మరే వ్యక్తిని ముఖ్యంగా ఖైదీ కుటుంబానికి చెందిన వారినెవరినీ అనుమతించరు.

అయితే ప్రభుత్వం ముందస్తు అనుమతితో పరిశోధన నోసం సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులను, మానసిక శాస్త్రవేత్తలను అనుమతించవచ్చు. ఉరి తీసే సమయంలో ఎంత మంది ఉండాలో కూడా నిబంధనలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి, పది మంది కానిస్టేబుళ్లు లేదా హెడ్ వార్డరర్లు, అంతే మంది జైలుకు చెందిన సాయుధ గార్డులు ఉండాలి. ఉరి తీసే రోజు ఉదయం ఉరి అమలుకు సంబంధించి ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్లు పెండింగ్‌లో ఉండకుండా సూపరింటెండెంట్ చూడాలి. అలాగే జైలు గదిలో ఖైదీని సందర్శించి అతను ఏదయినా డాక్యుమెంట్(వీలునామాలాంటివి) చేయాల్సి ఉంటే సంతకం చేసేలా చూడాలి. ఆ తర్వాత అతని రెండు చేతులు వెనక్కి కట్టి తలారీకి అప్పగించాలి. ఉరి తీసే ముందు ఖైదీ ముఖానికి బట్టముసుగు వేశాక ఉరిని తలారి అమలు చేస్తాడు.

All 4 Nirbhaya case convicts to be hanged on January 22