నేడు మున్సిపోల్స్ ఓట్ల లెక్కింపు

కొవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు

విజయోత్సవ ర్యాలీలపై నిషేధం, నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు : ఎన్నికల కమిషన్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : మినీ పురపోరు ఓట్ల లెక్కింపుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. వరంగల్, ఖమ్మం కార్పోరేషన్లతోపాటు నకిరేకల్, కొత్తూర్, జడ్చర్ల, అచ్చంపేట, సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీల ఓట్ల లెక్కింపు సోమవారం ఉదయం గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. కొవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. లెక్కింపునకు హాజరయ్యే వారందరికీ ప్రత్యేకంగా కొవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. అధికారులు, పోలీసులు, మీడియా ప్రతినిధులు, ఏజెంట్లకు ఒకరోజు ముందుగానే లెక్కింపు కేంద్రం ప్రాంగణంలో కొవిడ్ పరీక్షలు చేశారు. కరోనా పరీక్షల్లో నెగెటివ్ ఉంటేనే అధికారులు, సిబ్బంది, అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లను లెక్కింపు కేంద్రంలోకి అనుమతించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.

సోమవారం ఉదయం 6 గంటల్లోపు వైద్యాధికారుల నుంచి ధృవపత్రాలు పొందాలని తెలిపింది. కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సమయంలో బయట ప్రజలు గుమికూడరాదని, స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లు తెరువడం మొదలు, కొవిడ్ నిబంధనల అమలు సహా అన్నింటినీ వీడియోగ్రఫీ చేయించాలని ఎస్‌ఇసి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి కౌంటింగ్ హాల్లో 5 మించరాదని, ఏ సమయంలోనూ 50 మందికి మించి ఉండరాదని స్పష్టం చేసింది. కౌంటింగ్ అధికారులు, సిబ్బంది, భద్రతా సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు, సానిటైజర్లు, పేస్ షీల్డులు, గ్లౌసులు విధిగా ధరించేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. రిటర్నింగ్ అధికారి నుంచి ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రం అందుకునే సమయంలో అభ్యర్థితో పాటు మరొక్కరినే అనుమతించనున్నారు.

All arrangements for counting of votes in GWMC, KMC polls