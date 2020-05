నిద్రమాత్రలు కలిపిన కూల్ డ్రింక్ తాగించి బావిలో తోశాడు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్/వరంగల్: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన వరంగల్ జిల్లా గీసుకొండ మండలం గొర్రెకుంట బావిలో శవాలై తేలిన 9మంది మృతికి సంబంధించిన మిస్టరీ ఆదివారం నాడు వీడింది.

మూడు రోజులుగా 10 పోలీసు బృందాలు చేపట్టి గొర్రెకుంట దారుణ హత్య వెనుక ని ఢిల్లీలో మక్సూద్ ఆలం అల్లుడు ఖతూర్ ఆదేశాల మేరకు తొమ్మిది మందిని దారుణంగా హత్య చేశానని, ఈ దారుణ ఘటనలో తన స్నేహితులు సహకరించారని బీహార్‌కు చెందిన సంజయ్‌కుమార్ యాదవ్ పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించాడు. తొమ్మిది మందిలో ఆరుగురిని బతికుండగానే వారిని బావిలో పడేసినట్లు అంగీకరించాడు.

ఈ కేసులోని కీలక నిందితుడు సంజయ్‌కుమార్ యాదవ్ పోలీసుల విచారణలో హత్య సంబంధించిన పలు సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు. తొలుత ఇద్దరు బీహారీలు శ్రీరాం, శ్యామ్‌లను వదిలేద్దామని భావించామని, అయితే దారుణ హత్యల కేసు బయటకు వస్తే జైలుకు పోవాల్సి వస్తుందని వారిద్దరిని కూడా హత్య చేసినట్లు నిందితుడు సంజయ్‌కుమార్ విచారణలో తెలిపాడు.

నిద్రమత్తు మారణహోమం

బర్త్‌డే పార్టీలో మక్సూద్ కుటుంబ సభ్యులకు కూల్‌డ్రింక్‌లో మోతాదుకు మించి నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి స్నేహితులతో కలిసి హత్యకు పాల్పడ్డట్లు సంజయ్ చెప్పాడు. కూల్‌డ్రింక్‌లో నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి స్పృహ కోల్పోయాక గోనె సంచుల సహాయంతో బతికుండగానే బావిలో పడేసినట్లు విచారణలో అంగీకరించాడు. కాగా ఈ కేసులో తొలి నుంచీ పోలీసులు అనుమానిస్తున్న విధంగానే వారంతా హత్యకు గురయ్యారని పోలీసు అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇక మక్సూద్ భార్య, కూతురితో సంజయ్ వాట్సప్ చాటంగ్ చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

ప్రస్తుతం సంజయ్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. ఇదిలావుండగా మక్సూద్(55), అతడి భార్య నిషా (48), కుమార్తె బుస్రా (22), మూడేళ్ల మనవడు బబ్లూ మృతదేహాలను గురువారం రాత్రి వెలికితీయగా, మక్సూద్ కుమారులు షాబాద్ అలం(21), సోహెల్ అలం(18) మృతదేహాలతో పాటు, బిహార్ కు చెందిన యువకులు శ్రీరాం(21), శ్యాం(21), పశ్చిమబెంగాల్ కు చెందిన షకీల్(30) మృతదేహాలు శుక్రవారం బావిలో కనిపించిన విషయం తెలిసిందే.

అక్రమ సంబంధమే అనర్థానికి కారణం

దారుణ హత్యలకు అక్రమ సంబంధమే కారణమని పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. గొర్రెకుంట శివారులోని సుప్రియ కోల్ స్టోరేజీ సమీపంలోని బార్‌దాన్ కుట్టే గోదాంలో పనిచేసే మహ్మద్ మక్సూద్ ఆలం (55), అతడి భార్య నిషా ఆలం(45)ల కూతురు బుస్రా ఖాతూన్ (20) తన భర్తతో విడిపోయింది. మక్సూద్ కూతురు బుస్రాకు నగరంలోని సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. బుస్రాకు తన తల్లితో గొడవలు జరుతున్న నేపథ్యంలో అదే ఇంటిపై ఉంటున్న బీహార్‌కు చెందిన కార్మికులు శ్రీ రాం, శ్యామ్‌లు వీరి గొడవలో జోక్యం చేసుకుని బుస్రాపై కన్నేసినట్లు పోలీసు విచారణలో వెలుగుచూసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సంజయ్ కుమార్ తన స్నేహితుల సహాయంతో పథకం ప్రకారం 9 మందిని హతమార్చినట్లు తేలింది.

ప్రాణాలుండగానే బావిలోకి

ఆరుగురిని గోనెసంచుల్లో బతికుండగానే కట్టి బావిలో విసిరేయడంతో వారు మృతి చెందినట్లు పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలింది. ఈ విషయాన్ని ఎంజిఎం ఫోరెన్సిక్ చీఫ్ డాక్టర్ రజా మాలిక్ మీడియాకు తెలిపారు. కాగా మిగిలిన వారిని ఊపిరాడకుండా చేసి బావిలో పడేసినట్లు ఆయన తేల్చారు. మూడేళ్ల బాలుడు మినహా మిగతా మృతుల శరీరాలపై కొన్ని గీతలు కూడా ఉన్నాయని ఫోరెన్సిక్ చీఫ్ డాక్టర్ రజా మాలిక్ వివరించారు. బావి దగ్గరకు వారిని ఈడ్చుకువచ్చే క్రమంలో ఆ గీతలు తగిలి ఉంటాయని ఆయన అంచనా వేశారు. అంతేకాక, వారు తిన్న ఆహారంలో మత్తు పదార్ధాలు కూడా కలిసినట్లు తెలిపారు. బావిలో పడేయడంతో అందరి ఊపిరితిత్తుల్లోకి నీరు చేరి వారంతా మరణించారని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు.

