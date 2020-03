మన పంటలను మనమే వాడుకుందాం

బత్తాయి, నిమ్మ ఎగుమతులకు ఇబ్బందులు లేవు

జాతీయంగా కూడా రవాణాపై ఆంక్షలు ఎత్తివేశారు

జిల్లాలలోనూ సంచార రైతు బజార్ల ఏర్పాటు యోచన

బత్తాయి, నిమ్మలతో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుదల

వైరస్‌ను తట్టుకునే గుణం బత్తాయి, నిమ్మలో ఉంది

నిమ్మ, బత్తాయి పంటల సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి జగదీష్‌రెడ్డి

మన తెలంగాణ/నల్లగొండ : ప్రపంచాన్నే గడగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి వైరస్ విజృంభజన సమయంలో బత్తాయి, నిమ్మ ఎగుమతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండబోదని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. జాతీయంగా నిమ్మ, బత్తాయి పంట రవాణ చేసే వాహనాల మీద ఉన్న ఆంక్షలు ఎతి వేసిన క్రమంలో బత్తాయి, నిమ్మ రైతులు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ఎగుమతి చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. నల్లగొండ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్‌పాటిల్ అధ్యక్షతన శనివారం నల్లగొండ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో బత్తాయి, నిమ్మ పంటలతో పాటు జిల్లాలో అధిక దిగుబడవుతున్న పుచ్చకాయ పంటలపై ప్రత్యేక సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రి జగదీష్‌రెడ్డి ముఖ్య అతిధిగా హాజరై మాట్లాడారు. రాజ్యసభ సభ్యులు బడుగుల లింగయ్యయాదవ్, నల్లగొండ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ చైర్మన్ బండా నరేందర్‌రెడ్డి, నల్లగొండ, నకిరేకల్ శాసన సభ్యులు కంచర్ల భూపాల్‌రెడ్డి, చిరుమర్తి లింగయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జిల్లా ఉద్వానవన, పట్టు పరిశ్రమల అధికారిణి సంగీత లక్ష్మిజిల్లాలో బత్తాయి, నిమ్మతోపాటు పుచ్చకాయ పంట దిగుబడి వివరాలు తెలిపారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోని రైతులు చేతికొచ్చిన పంట రవాణ సౌకర్యం లేకపోవడంతో ఆందోళనకు గురవుతున్నారన్న విషయాన్ని సమావేశం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. మొత్తంగా జిల్లాలో 46వేల 8వందల ఎకరాలలో బత్తాయి తోటలు విస్తరించి ఉండగా, అందులో 30వేల ఎకరాల పై చిలుకు బత్తాయి కాపుకొచ్చిందని, ఆ మొత్తం మీద ఈ సీజన్‌లో ఒక్క బత్తాయి 43వేల మెట్రిక్‌టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అంచనా వేశామని ఆమె మంత్రికి వివరించారు. అదే విధంగా 16వేల విస్తీర్ణంలో వేసిన నిమ్మ ఇప్పటికే 8,800ల ఎకరాలలో సాగుకు వచ్చిందని, సుమారుగా 52,400ల మెట్రిక్ టన్నుల నిమ్మపంటతోపాటు 5,300ల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వేసిన పుచ్చకాయతో దాదాపు లక్షపై చిలుకు మెట్రిక్ టన్నుల పంట దిగుబడిక సిద్ధంగా ఉందని వివరించారు.

జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు బత్తాయి, నిమ్మ, పుచ్చకాయ పంటలను ఇక్కడి రైతాంగం ట్రేడర్స్ ద్వారా హైదరాబాద్, ఢిల్లీలతోపాటు గుజరాత్‌లకు ఎగుమతి చేసేవారని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ ప్రభావం రవాణా రంగం మీద చూపడంతో రైతుల్లో ఆందోళన మొదలైందని సంగీత లక్ష్మి మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీంతో స్పందించిన మంత్రి జాతీయంగా ఈ తరహా ఎగుమతులు చేసే వాహనాలపై కేంద్రం ఆంక్షలు ఎత్తివేసినందున ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండబోదన్నారు. కాని అదే సమయంలో ఇక్కడి పంటను ఇక్కడి ప్రజలు వినియోగించుకుంటే ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారని గుర్తుచేస్తూ రోగ నిరోధక శక్తికి విటమిన్‌సి ఎంతగానో దోహద పడుతుందని వైద్యరంగం నిపుణులు పేర్కొంటున్న విషయాన్ని మంత్రి వివరించారు.

ప్రస్తుత అనారోగ్య పరిస్థితుల నేపధ్యంలో ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే విటమిన్‌లు కలిగి ఉండి సమృద్దిగా వచ్చిన బత్తాయి, నిమ్మను ఎగుమతులకు ప్రాధాన్యతనివ్వకుండా జిల్లా ప్రజలు వినియోగించుకుంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యం సమకూరుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పొటాషియం వంటి పోషకాలు కలిగి ఉన్న పుచ్చకాయ వేసవిలో విరివిగా వినియోగించుకుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని, అటువంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొనే జిల్లాలోను, హైదరాబాద్ తరహాలో సంచార రైతుబజార్‌ల యోచనతోపాటు కూరగాయల మార్కెట్‌ల తరహాలో ప్రజలలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించే బత్తాయి, నిమ్మ, పుచ్చకాయ వంటి పంటలను విక్రయించే ఉద్దేశం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్‌పి ఏవి రంగనాథ్, అదనపు కలెక్టర్ వి. చంద్రశేఖర్, అయా శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

