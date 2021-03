గోల్డ్ బాండ్-డిజిటల్ గోల్డ్

పెట్టుబడిదారులకు ఏది మంచి లాభాలను ఇస్తుంది?

న్యూఢిల్లీ : ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడికి తగిన రాబడి, లాభాలు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. సురక్షితమైన పెట్టుబడి కోసం ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ బ్యాంకులలో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకు మొగ్గు చూపుతుంటారు. ఎఫ్‌డి నుండి వచ్చే రాబడి ముందే నిర్ణయిస్తారు, అది అందరికి తెలుసు. దీంతో పాటు ప్రజలు స్టాక్‌మార్కెట్లో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయినప్పటికీ స్టాక్‌మార్కెట్ రిస్క్‌తో కూడినది కావున భయాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ స్టాక్‌మార్కెట్‌ను అర్థం చేసుకోలేరు, అందువల్ల చాలా మంది స్టాక్‌మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇష్టపడరు.

అదే సమయంలో బంగారం, వెండి కూడా పెట్టుబడి పరంగా ప్రజలను చాలా ఆకర్షిస్తోంది. బంగారం స్థిరంగా మంచి రాబడిని ఇస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. బంగారం కొనడం ఉద్దేశ్యం పెట్టుబడి మాత్రమే అయితే సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. దీనికి పెట్టుబడి కోసం భౌతిక బంగారాన్ని కొనడం కంటే ఇతర మాద్యమాల ద్వారా గోల్డ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం లాభదాయకమైనదని చెప్పవచ్చు. బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా బంగారు బిస్కెట్లు కొనడం వల్ల వచ్చే రాబడి కంటే పెట్టుబడి కోసమే అయితే గోల్డ్ బాండ్లలో లేదా డిజిటల్ బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది.

గోల్డ్ బాండ్స్

కేంద్ర ప్రభుత్వం సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ పథకాన్ని నడుపుతోంది. ఈ పథకం కింద సామాన్య ప్రజలు బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. ఈ పథకం ద్వారా బంగారం భౌతిక రూపానికి డిమాండ్ తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. అదే సమయంలో గోల్డ్ బాండ్ల ప్రయోజనం ఏమిటంటే ప్రభుత్వ బాండ్ల ధర మార్కెట్లో ఉండే బంగారం ధర కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే దీనిపై పన్ను రాయితీ ఉంది. ఈ పథకంలో ఎలాంటి మోసం, స్వచ్ఛతలేమీ ఉండే అవకాశం లేదు. అదే సమయంలో ఈ బాండ్లకు ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఉంటుంది. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత డబ్బు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అలాగే ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా ఈ పథకం నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు ఈ పథకం ద్వారా బ్యాంకు నుంచి రుణాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా గోల్డ్ బాండ్లను కొనుగోలు చేయడానికి జిఎస్‌టి లేదు.

డిజిటల్ గోల్డ్

ప్రస్తుత సమయంలో డిజిటల్ గోల్డ్ కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. పెట్టుబడి విషయంలో డిజిటల్ బంగారం కూడా ప్రజలకు లాభదాయకమైనదేనని చెప్పవచ్చు. ప్రజలు డిజిటల్ బంగారంలో మంచి రాబడిని పొందుతున్నారు. డిజిటల్ బంగారాన్ని జువెలరీ లేదా డీలర్లు బహుళ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా విక్రయిస్తారు. అదే సమయంలో వీటికి పేటీఎం, అమెజాన్-పే, ఫోన్-పే వంటి వాలెట్లు కూడా సహకారం అందిస్తున్నాయి. కువేరా, గ్రో, స్టాక్ బ్రోకర్లు వంటి ఇతర పెట్టుబడి ప్లాట్‌ఫామ్‌లు కూడా డిజిటల్ గోల్డ్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు అవకాశం ఇస్తున్నాయి. వాటి ద్వారా డిజిటల్ బంగారంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. మీకు కావలసినప్పుడు డిజిటల్ బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీకు కావలసినప్పుడు అమ్మవచ్చు. అయితే డిజిటల్ బంగారాన్ని కొనడానికి ఇంటర్నెట్, నెట్‌బ్యాంకింగ్ అవసరమవుతుంది.

ఎక్కువ లాభం ఎక్కడ లభిస్తుంది?

కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ పథకంతో లభించే ఒక ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఈ బాండ్లు బంగారం మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. అదే సమయంలో రెండో అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఈ పథకంలో డబ్బు పెట్టడానికి జిఎస్‌టి చెల్లించనవరలం లేదు. కాగా బంగారు నాణేలు, ఆభరణాల కొనుగోలుపై జిఎస్‌టి విధిస్తారనే విషయం తెలుసు. అదే సమయంలో డిజిటల్ బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు 3 శాతం జిఎస్‌టి చెల్లించాలి. జిఎస్‌టి చెల్లించడం ద్వారా పెట్టుబడి వ్యయం పెరుగుతుంది.

అదే సమయంలో డిజిటల్ బంగారాన్ని విక్రయించేటప్పుడు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలకు భౌతిక బంగారం లేదా గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్/గోల్డ్ ఇటిఎఫ్ వంటి పన్ను ఉంటుంది. అంటే డిజిటల్ బంగారంపై టాక్స్ ప్లస్ సెస్, సర్‌చార్జి చెల్లించాలి. ఇది లాభాలను తగ్గిస్తుంది. అదే సమయంలో డిజిటల్ బంగారానికి సంబంధించి అధికారిక నియంత్రణ సంస్థ లేదు, సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో సావరిన్ గోల్ బాండ్ పథకం లాభదాయకత విషయంలో మంచి ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.

