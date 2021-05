ప్రధానికి ఉద్ధవ్ థాకరే లేఖ

ముంబై : కొవిడ్ 19 వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కోసం రాష్ట్రాలకు మరింత స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే కోరారు. వ్యాక్సినేషన్ల కోసం రాష్ట్రాలు సొంతంగా తమ యాప్‌లను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు కేంద్రం అనుమతిని ఇవ్వాలని థాకరే శనివారం ప్రధాని మోడీకి ఓ లేఖ రాశారు. కొవిన్ వంటి యాప్‌లను కేంద్రం రూపొందించింది. వీటి ద్వారా తక్షణం లేదా ఎటువంటి ప్రతిబంధకాలు లేకుండా వ్యాక్సిన్‌ల కోసం పేర్లు నమోదు చేసుకోవడం ఇబ్బందికరం అవుతోంది. ఈ దశలో వ్యాక్సినేషన్ల ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం, అంతకు మించి సమర్థవంతం అయ్యేందుకు వేర్వేరుగా సొంతంగా రాష్ట్రాల యాప్‌లకు ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రాష్ట్రాలకు అవకాశం ఇవ్వాలి. అనుమతిని కల్పించాల్సి ఉందని ఈ లేఖలో థాకరే తెలిపారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న ఏర్పాట్లలో భాగంగా ప్రజలు కొవిన్ యాప్ నుంచి వ్యాక్సిన్ కోసం పేర్లు రికార్డు చేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ల విషయంలో 18 45 ఏండ్ల వయస్సు వారి సడలింపులు వచ్చాయి. టీకాల కోటాలు రాష్ట్రాలు సంతరించుకునేందుకు, కొనుగోలు చేసుకునేందుకు వీలు కల్పించారు. మరి సొంతంగా యాప్‌ను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రాష్ట్రాలకు ఎందుకు అనుమతిని ఇవ్వకూడదని ప్రశ్నించిన థాకరే ఈ దిశలో ప్రధాని మోడీ వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని తమ లేఖలోతెలిపారు. దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ అనేది అత్యంత కీలకం, ఈ దిశలో తీసుకునే చర్యలను కేంద్రం వేగిరపర్చాల్సి ఉంది. ఇందుకు ప్రత్యేక యాప్ ఏర్పాట్లు ఉండాల్సిందే అని , దేశవ్యాప్త కరోనా విముక్తికి ఇది కీలకం అని తెలిపారు.

Allow states to have own apps for covid-19 vaccine