కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న బన్నీ

హైదరాబాద్: ఇటీవల కరోనా బారిన పడిన టావీవుడ్ స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌కు తాజాగా క‌రోనా నెగెటివ్ అని నిర్ధార‌ణ అయింది. ఈ విష‌యాన్ని బన్నీ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు. గత పదిహేను రోజులు హోం క్వారంటైన్ త‌ర్వాత తనకు నెగెటివ్ అని నిర్దారణ అయిందన్నారు. తాను కోలుకోవాల‌ని ప్రార్ధించిన స్నేహితులు, అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు అంద‌రికీ ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న కొద్దిగా కేసులు త‌గ్గే అవ‌కాశం ఉందన్న బన్నీ అంద‌రు ఇంటి ప‌ట్టున క్షేమంగా ఉండండాలని సూచించాడు. మీ ప్రేమ‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు అని అల్లుఅర్జున్ పేర్కొన్నాడు. ప్ర‌స్తుతం బ‌న్నీ పుష్ప సిన్మాలో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

Hello everyone ! I have tested negative. I am doing well. Thank you all for the love. pic.twitter.com/srRB07Q3r3

— Allu Arjun (@alluarjun) May 12, 2021