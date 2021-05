అల్లు శిరీష్, అను లుక్ విడుదల

హైదరాబాద్ : అల్లు శిరీష్, అను ఇమ్మాన్యుల్ జంటగా ఓ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ ను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో జీఏ2 మూవీస్ బ్యానర్ పై బన్నీ వాస్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ‘విజేత’, ‘జతకలిసే’ ఫేమ్ రాకేష్ శశి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా వరకు జరిగింది. ఈ సినిమా నుంచి అల్లు శిరీష్, అనుల రొమాంటిక్ లుక్ ను నిర్మాత బన్నీ వాసు గురువారం విడుదల చేశారు. మే 30న అల్లు శిరీష్ పుట్టిన రోజు జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేయనున్నారు. హీరో, హీరోయిన్ ముఖం దాచేసిన ఈ పోస్టర్ ను బట్టి చూస్తే రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్టు అర్ధమవుతోంది. ఈ సినిమాలో అల్లు శిరీష్ సిక్స్ ప్యాక్‌తో కనిపించనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి.

Excited to be sharing the title & first look of #Sirish6 on May 30 (Sunday, 11am) @ItsAnuEmmanuel @GA2Official #rakeshsashii pic.twitter.com/4jOYadlxkx

— Allu Sirish (@AlluSirish) May 27, 2021