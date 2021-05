బిజెపి నేతలు కళ్లున్న కబోదులు

బండి సంజయ్‌కి ఎవుసం సంగతి ఏం ఎరుక

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 72% ధాన్యం కొనుగోలు

కరోనా కష్ట సమయంలోనూ రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణే

దమ్ముంటే బిజెపి నేతలు ఒక్క ప్రాజెక్టుకైనా జాతీయ హోదా తీసుకురావాలి : ఎంఎల్‌సి పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, పౌరసరఫరాల చైర్మన్ మారెడ్డి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : వ్యవసాయంపై అవగాహన లేని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ జోకర్‌లా మాట్లాడుతున్నారని రైతు సమన్వయ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంఎల్‌సి పల్లా రాజేశ్వర్‌రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. బిజెపి నేతలు అనాలోచితంగా మాట్లాడుతున్నారని అ న్నారు. టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం అని స్పష్టం చేశారు. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో, ధాన్యం కొనుగోళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందన్న బి జెపి నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను పల్లా తీవ్రంగా ఖండించారు. సోమవారం తెలంగాణ భవన్‌లో పౌరసరఫరాల సంస్థ ఛైర్మన్ మారెడ్డి శ్రీనివాస్‌రెడ్డితో కలిసి పల్లా రాజేశ్వర్‌రెడ్డి మీడియాలో మాట్లాడారు. ఏ ర్టాషంలో కొనుగోలు చేయని విధంగా, లాక్‌డౌన్ ఉన్నప్పటికీ ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని అన్నారు. యాసంగిలో కోటి 45 లక్షల ఎకరాల్లో వరిసాగు చేసి దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచామని పేర్కొన్నారు. సకాలంలో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశామని తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ధాన్యాన్ని సేకరిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. పంటలను తెలంగాణలో తప్పా దేశంలో ఎక్కడ కొనుగోలు చేయడం లేదన్నారు. రాష్ట్రంలో పండించిన పంట మొత్తం కొనుగోలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. నలుగురు ఎంపిలు ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్న బిజెపి నేతలు, దమ్ముంటే కాళేశ్వరం, సీతారామ, పాలమూరు ప్రాజెక్టుల్లో ఏదైనా ఒకదానికి జాతీయ హోదా తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. నలుగురు బిజెపి ఎంపిలు రాష్ట్రంలో ఉండి ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ కూడా తీసుకురాలేకపోయరని చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వం కొత్తగా చాలా జిల్లాల్లో మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. రైతుబంధుతో రైతులకు మేలు జరుగుతుంటే బిజెపి నేతలు తట్టుకోలేకపోతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతుబంధు పథకం కింద 60 లక్షల మంది రైతులకు రూ.15 వేల కోట్లు ప్రభుత్వం అందిస్తోందని పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో వేలాది రైతు వేదికలు నిర్మించామని అన్నారు.

రూ.750 కోట్ల వ్యయంతో లక్ష రైతు కల్లాలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. రైతుబీమా పథకం ద్వారా రైతు చనిపోయిన 10 రోజుల్లోపే రూ.5 లక్షలు చెల్లిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ పథకం ద్వారా 50,600 మంది రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం చేశామని అన్నారు. బిజెపి నేతలు కళ్లుండి కబోదులుగా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. బిజెపి పాలిత రాష్ట్రాల్లో రైతు సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయా..? అని పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఇవ్వడం లేదని, బిజెపి పాలిత రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఇస్తున్నారా..? చూపిస్తారా అని బండి సంజయ్‌కు సవాల్ విసిరారు. వరి పంటలో దేశంలో తెలంగాణ నంబర్ వన్‌గా ఉందని చెప్పారు. సిఎం కరోనా బాధితులకు అండగా ఉంటున్నారని, ప్రతిపక్షాలు అనవసరపు విమర్శలు చేస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. కరోనా బాధితులకు ఆక్సిజన్, మందులు, బెడ్ల కొరత లేకుండా చేస్తున్నామని పల్లా రాజేశ్వర్‌రెడ్డి తెలిపారు.

ఇప్పటికే 72 శాతం ధాన్యం కోనుగోలు చేశాం : మారెడ్డి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి

రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 58 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేశామని పౌరసరఫరాల సంస్థ ఛైర్మన్ మారెడ్డి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలుకు 7 వేల కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయమని సిఎం చెప్పారని అన్నారు.పెద్ద మొత్తంలో ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నామని, ఇప్పటికే 72 శాతం ధాన్యం కొనుగోలు చేశామని చెప్పారు. ఇతర రాష్ట్రాల రైతుల వద్ద ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదని తెలిపారు. కరోనా సమయంలో ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని పేర్కొన్నారు.

