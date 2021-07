సిసిఐ దర్యాప్తుపై కోర్టుకు ఫ్లిప్‌కార్ట్ పిటిషన్

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో యాంటిట్రస్ట్ విచారణలో ప్రత్యర్థి సంస్థ అమెజాన్‌తో సమానంగా పోల్చవద్దని, ఎందుకంటే ఇరు సంస్థలు గుణాత్మకంగా భిన్నమైనవని వాల్‌మార్ట్‌కు చెందిన ఫ్లిప్‌కార్ట్ కోర్టులో వాదించింది. ఈమేరకు కోర్టు పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్ ఈ రెండు ఇకామర్స్ సంస్థలపై యాంటిట్రస్ట్ విచారణకు ఇటీవల కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. సిసిఐ (కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా) దర్యాప్తునకు అనుమతి ఇవ్వడంపై ఇరు సంస్థలు సవాల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి. తామెలాంటి తప్పిదాలకు పాల్పడలేదని, దర్యాప్తు అనుమతిని రద్దు చేయాలని ఈ సంస్థ కోర్టును కోరాయి. అమెరికా సంస్థలు అహంకార ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నాయని, దర్యాప్తును ఆపేందుకు న్యాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయంటూ భారత ప్రభుత్వం విమర్శించింది.

టైర్ 2, చిన్న పట్టణాల్లో పెరిగిన కస్టమర్లు

ఇకామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఇండియా కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. గతేడాది లాక్‌డౌన్ ఆంక్షల కారణంగా టైర్2, చిన్న పట్టణాల్లో కస్టమర్ల సంఖ్యలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తోందని కంపెనీ ఎంఎస్‌ఎం డైరెక్టర్ ప్రణవ్ భాసిన్ తెలిపారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్‌లైన్ స్కూల్స్ వల్ల ఇటీవల ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ కస్టమర్లు ఆకర్షితులవుతున్నారని అన్నారు. గత 15 నుంచి 18 నెలల కాలంలో టైర్ 1, టైర్2 పట్టణాల్లో ఆన్‌లైన్ కస్టమర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని, అయితే చిన్న పట్టణాల్లో కూడా పెరుగుదల కనిపిస్తోందని భాసిన్ ఇంటర్వూలో వెల్లడించారు.

