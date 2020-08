కోలుకున్న అమిత్ షా: త్వరలోనే ఎయిమ్స్ నుంచి డిశ్చార్జ్

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మళ్లీ అస్వస్థతకు గురికావడంతో ఎయిమ్స్‌లో చేరిన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకున్నారని, ఆయన అతి త్వరలోనే ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతారని ఎయిమ్స్ అధికారులు శనివారం తెలిపారు. కొవిడ్-19 నుంచి బయటపడిన తర్వాత అలసట, వొళ్లు నొప్పుల కారణంగా ఆగస్టు 18న మళ్లీ ఎయిమ్స్‌లో చేరిన 55 ఏళ్ల అమిత్ షా ఆరోగ్యం ఇప్పుడు పూర్తిగా కుదుటపడిందని, ఆయన త్వరలోనే డిశ్చార్జ్ అవుతారని ఎయిమ్స్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. తనకు కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయినట్లు ఆగస్టు 2న అమిత్ షా ట్వీట్ చేశారు. మేదాంత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన ఆయన నెగటివ్ వచ్చిన తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు.

Amit Shah recovers, likely to be discharged soon